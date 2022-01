Equipe da Gerência de Monumentos e Chafarizes foi responsável pela restauração - ALEXANDRE MACIEIRA

04/01/2022

Rio - O chafariz da Praça Saens Peña, na Tijuca, Zona Norte do Rio, foi religado na noite desta segunda-feira, 3, após sofrer atos de vandalismo na madrugada do último domingo, 2 . De acordo com a Secretaria Municipal de Conservação, o local onde fica o registro de saída do lago foi arrombado por vândalos, o que fez com que a água não ficasse na altura mínima para permitir o acionamento das bombas.A equipe de Gerência de Monumentos e Chafarizes foi acionada para realizar a revisão e a recuperação do quadro de comando, além da troca de cabos conectores e peças que foram danificadas pela ação. Em nota, a secretária de Conservação Anna Laura Valente Secco relembrou o papel da população nas denúncias de atos de vandalismo pela cidade."A Conservação zela pela cidade, mas é fundamental que a população colabore e denuncie atos de vandalismo. É lamentável que algo assim aconteça. Esperamos que o chafariz da Saens Peña continue embelezando a praça e fazendo a alegria dos moradores da Tijuca e de quem passa por ali", disse Anna.

O chafariz da Praça Saens Peña, que estava há quatro anos sem funcionar, foi religado na quarta-feira, 29 . Segundo a Prefeitura do Rio, o trabalho de restauração durou cerca de quatro meses e envolveu serviços de recuperação de bombas, reposição de bicos da tubulação, recolocação de tubulação, limpeza e pintura.O funcionamento segue a programação dos demais chafarizes da cidade, sendo ligado três vezes ao dia, das 8h às 10h, das 12h às 14h e das 16h às 18h. Feito em concreto armado, o projeto é do arquiteto e urbanista José da Silva Azevedo Neto (1908-1962), que tem diversas obras espalhadas pela cidade.Na Zona Norte, são de Azevedo Neto a Praça Edmundo Rego, no Grajaú, e a própria Praça Saens Peña. Na Zona Sul, é do urbanista o projeto do Jardim de Alah e as praças Antero de Quental, no Leblon, General Osório, em Ipanema, e Cardeal Arcoverde, em Copacabana.