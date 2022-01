Fila de testagem no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca - FABIO COSTA/AGENCIA O DIA

Publicado 05/01/2022 11:39 | Atualizado 05/01/2022 13:34

Rio - O número de casos de covid-19 na cidade do Rio de Janeiro quadruplicou em um mês, segundo dados públicos do painel da prefeitura. Apesar da explosão no índice, a quantidade de internações não acompanhou o ritmo e segue em baixa.

No dia 3 de dezembro foram confirmados 61 novos casos de covid-19 (dados compilados a partir da data de início dos sintomas). Esse número reduziu ainda mais no dia 11 de dezembro, quando foram confirmados apenas 14 novos casos. Mas, em um mês, explodiu subitamente: somente na última segunda-feira (3), a rede pública recebeu 261 casos novos de covid-19. A boa notícia é que gráfico de casos graves e óbitos, felizmente, não acompanham o crescimento dos casos leves. No mesmo dia 3 de dezembro, o número de pacientes na UTI por covid-19 era de 26. Um mês depois, no dia 3 de janeiro, era de 21.



Com a explosão de casos, cariocas correram nos últimos dias para fazer os testes, impulsionados pelos encontros das festas de fim de ano. Em duas semanas, a taxa de testes positivos no Rio saltou de 1% para 13% . Apesar das filas em farmácias e clínicas particulares, a rede pública oferece testes gratuitos de covid-19 nos postos de saúde e clínicas da família.

No Centro Municipal Heitor Beltrão, na Tijuca, a movimentação era grande, mas a fila andou rápido na manhã desta quarta. O barman Isaac Luiz Miranda da Silva, de 35 anos, foi atrás do exame após a esposa testar positivo para a doença.

"Ontem, minha esposa veio ao posto e testou positivo. O médico recomendou que quem convivesse com ela fizesse o exame. Estou sentindo dores no peito, dores nas costas, estou com tosse seca", disse o morador do Maracanã. A enfermeira Cláudia Lúcia de Mattos, de 56 anos, também procurou o teste após sentir sintomas da doença.

"Estou me sentindo cansada, com dor de garganta, dor de cabeça. Acho importante fazer o teste para evitar a disseminação, não contaminar as outras pessoas. E pela quantidade de gente que tem aqui, até que fiquei pouco tempo na fila", disse a enfermeira.

Na semana etimológica 51, que representa o período entre os dias 19 e 25 de dezembro, a rede pública da cidade do Rio realizou 5.988 testes de antígeno - o swab nasal. Na semana 52, do dia 26 ao dia 1 de janeiro, foram 17.755 testes de antígeno. A Prefeitura afirma que tem 450 mil testes em estoque atualmente, e que todas as unidades de saúde estão realizando o exame.

Prefeitura abrirá mais polos de testagem

Diante do aumento de casos, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou que abrirá pelo menos mais três grandes centros de testagem rápida para a covid-19, em diferentes pontos da cidade. Até a semana que vem devem ser abertos polos nos seguintes locais: próximo ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon; no Clube Municipal dos Servidores, na Cidade Nova; e em algum ponto a ser confirmado em Santa Cruz, na Zona Oeste.

Atualmente, há centros de testagem no Parque Olímpico da Barra; na Vila Olímpica do Alemão; na Vila Olímpica de Honório Gurgel, na antiga unidade hospitalar Rochinha, em Campo Grande; na Policlínica Guilherme da Silveira, em Bangu; e na Policlínica Rodolpho Rocco, em Del Castilho.

Rio confirma terceiro caso da variante ômicron no município

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou, na terça-feira (4), o terceiro caso de ômicron no município do Rio. Trata-se de uma mulher de 39 anos, moradora do México, que chegou ao Rio no dia 13 de dezembro. Segundo a pasta, ela realizou um exame adquirido em farmácia no dia em que desembarcou, com resultado positivo para Covid-19. A partir disso, ela foi identificada como um casos suspeito pela vigilância epidemiológica e teve amostra encaminhada para sequenciamento genômico.

Ainda segundo a SMS, a paciente havia sido vacinada com a dose única da Janssen em julho, no México, e não tomou a dose de reforço. Ela apresentou sintomas sem gravidade. Há ainda outros 179 casos suspeitos em investigação no município.

Em relação a Influenza, a prefeitura avalia que não há mais uma epidemia na cidade, já que o número de casos caiu 82% em relação ao início de dezembro. A campanha da vacinação foi encerrada na terça-feira (4), e uma nova campanha deve começar a partir de abril. Na próxima temporada de imunização, a vacina deve ter uma nova versão para conter todos os tipos de gripe.