Taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,10% - Luciano Belford/ Agência O Dia

Taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,10%Luciano Belford/ Agência O Dia

Publicado 05/01/2022 19:22

Rio - O Rio registrou, nesta primeira semana de 2022, taxa de 41% dos testes positivos para a covid-19. Entre o dia 2 de janeiro e esta quarta-feira (5), a capital teve 5.216 testes positivos, dos 12.723 realizados. De acordo com o painel da doença na cidade, este é o maior número para uma semana desde a segunda semana de janeiro de 2020.

Casos devem aumentar consideravelmente

DIA, nesta quarta-feira, após dados do painel da prefeitura revelarem um aumento de quase 400% nos casos confirmados entre o último dia 3 e o dia 3 de dezembro. O número crescente de diagnósticos positivos de covid-19 na cidade deve piorar nas próximas semanas . A projeção foi feita por especialistas ouvidos pelo, nesta quarta-feira, após dados do painel da prefeitura revelarem um aumento de quase 400% nos casos confirmados entre o último dia 3 e o dia 3 de dezembro.

"A perspectiva é que vai piorar muito. Estamos só no começo desta onda. Pelo cenário que temos visto no mundo inteiro, o número de casos ainda vai aumentar muito. É uma disseminação muito explosiva, mas é pouco provável que a gente volte aos patamares de internação como tivemos no ano passado e em 2020", disse o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alberto Chebbabo.

Segundo ele, um dos problemas graves que já vem sendo percebidos nas unidades de saúde é o número alto de profissionais de saúde sendo acometidos pelo vírus e entrando em licença. "A gente já começa a ver muita gente afastada por doença nas unidades de saúde", comentou.