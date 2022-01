PM faz operação no Complexo de Israel - REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Publicado 06/01/2022 06:39 | Atualizado 06/01/2022 10:25

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação nas comunidades do Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta-feira (6). A atuação foi precedida de um levantamento de dados de inteligência do 16º BPM (Olaria) e do 1º Comando de Policiamento de Área (Capital). A ação conta com a colaboração da Secretaria de Ordens Públicas (Seop) para reprimir atividades criminosas, demolição de construções irregulares e desordem urbana.

Outro foco da operação é a remoção de barricadas entre os bairros Brás de Pina e Cordovil. A atuação das equipes também ocorre em Parada de Lucas e Vigário Geral.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar mobilizou policiais militares do 16º BPM (Olaria), de outros batalhões da Zona Norte, do Comando de Operações Especiais (COE) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq). Também estão presentes na região a Guarda Municipal, a Secretaria de Conservação, Light, Cedae e Subprefeitura da Zona Norte.

O secretário de ordens públicas, Brenno Carnevale, esteve presente na operação dessa manhã e confirmou que a Prefeitura do Rio continuará em 2022 com as demolições de construções irregulares no município. "A gente está dando um recado muito claro de combate as construções irregulares na primeira semana do ano. Essa é a segunda grande operação que Seop faz. [...] Temos essas ações como prioridade para preservar vidas e retomar a ordem pública", explicou.

A região é chamada de 'Complexo de Israel' por conta do domínio do traficante Álvaro Malaquias, o Peixão, adepto de símbolos do Estado de Israel como a Estrela de Davi, e conhecido pela intolerância contra praticantes de religiões de matriz africana. Este é o segundo dia seguido de operação na região.

A operação desta quinta conta com a presença de veículos blindados, os 'caveirões'.

Policiais do #BPChq, do #16BPM e do #1CPA estão neste momento realizando uma operação nas comunidades de Vigário Geral e de Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio. Fique atento (a)!



Ajude a #PolíciaMilitar. Denuncie criminosos e esconderijo de armas e de drogas. Ligue 190! pic.twitter.com/LXLXfB4zH1 — @pmerj (@PMERJ) January 6, 2022

Nesta quarta-feira, uma primeira operação na região prendeu dois criminosos na Cidade Alta. Com eles a polícia apreendeu uma pistola 9 milímetros, carregadores, coldre de pistola, rádios comunicadores e uma base para rádio. Objetivo da ação era reprimir o crime organizado local, prender foragidos da Justiça e criminosos em flagrante, além de apreender armas. Militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) atuaram nas comunidades da Cidade Alta, Vigário Geral, Parada de Lucas, Cinco Bocas e Pica-Pau.