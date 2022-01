Desfile da Escola de Samba do Grupo Especial, G.R.E.S Estação Primeira de Mangueira, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no centro da cidade do Rio - Daniel Castelo Branco/Agência O Dia

Desfile da Escola de Samba do Grupo Especial, G.R.E.S Estação Primeira de Mangueira, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no centro da cidade do RioDaniel Castelo Branco/Agência O Dia

Publicado 07/01/2022 20:33 | Atualizado 07/01/2022 20:42

Rio - O Governo do Rio decidiu, nesta sexta-feira, manter o desfile na Marquês de Sapucaí. Em um comunicado, o Governo reforçou que ainda existe a possibilidade do Carnaval de rua ser suspenso pela dificuldade de manter o controle sanitário. Até fevereiro, novas reuniões acontecerão para discutir a situação do Carnaval no Rio.

Nesta sexta-feira, técnicos da Secretaria de Estado de Saúde (SES) se reuniram com o Grupo Técnico de Assessoramento a Eventos de Saúde Pública para discutir sobre o atual cenário epidemiológico da Covid-19 no Rio e quais serão os protocolos sanitários em eventos fechados.

"Nós estamos vivendo um aumento de covid-19 como nunca antes. A curva está se elevando de forma acelerada. Durante as próximas semanas, incluindo as semanas de fevereiro, estes números estarão bem altos e não há a recomendação de fazer o Carnaval mesmo na Marques de Sapucaí e em clubes fechados", explicou o especialista.

O debate sobre a folia promovida pelos blocos começou no início da semana, após um aumento nos números de casos confirmados da Covid-19. A cidade do Rio foi uma das primeiras a cancelar a comemoração do Carnaval na Rua. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, na terça-feira, teve reunião com lideranças dos blocos e comunicou a decisão.

Avanço da Ômicron