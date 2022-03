Policiais estão desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, no Morro da Formiga - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 14/03/2022 12:34 | Atualizado 14/03/2022 13:18

Rio - Operações da Polícia Militar realizadas desde as primeiras horas desta segunda-feira (14) em comunidades da Zona Norte do Rio já deixaram, pelo menos, dois mortos e prenderam três criminosos. As ações acontecem no Morro da Formiga, no bairro da Tijuca, e nas favelas de Furquim Mendes e Dique, em Vigário Geral, com a atuação do Comando de Operações Especiais (COE) e do 16º BPM (Olaria), respectivamente. No Morro da Formiga, uma pessoa morreu durante um confronto com os PMs. Segundo relatos de moradores, houve intenso tiroteio com a chegada dos militares. A corporação informou que as equipes foram atacadas a tiros por criminosos armados e houve confronto. Na ação, uma pessoa foi baleada e socorrida ao Hospital Federal do Andaraí (HFA), mas não resistiu. Contra o homem havia seis mandados de prisão. Os policiais apreenderam uma pistola. Já nas comunidades de Vigário Geral, um criminoso foi morto em uma troca de tiros com policiais , após uma equipe ter sido atacada, de acordo com a PM, na ação para combater roubos de cargas e automóveis na região. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), na Penha, mas não resistiu aos ferimentos. Outros três bandidos foram presos. Até o momento, os militares apreenderam quatro armas, granada, rádio comunicador, drogas e uma motocicleta.