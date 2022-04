Rafael Marques, preso pela tentativa de homicídio de Nilsinho em março de 2021 - Reprodução / TV Globo

Publicado 13/04/2022 13:01

Rio - Agentes da 126ª DP (Cabo Frio) em conjunto com agentes da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), prenderam nesta quarta-feira (13), Rafael Marques Gonçalves Gregório, no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. Rafael é acusado de envolvimento em uma tentativa de homicídio contra Nilson Alves da Silva, o Nilsinho, um investidor de criptomoedas da Reigão dos Lagos.

A tentativa de assassinato de Nilsinho aconteceu em março de 2021 em Cabo Frio, Região dos Lagos. Segundo informações da polícia, Rafael teria tentado matar o investidor a mando de Glaidson Acácio dos Santos, o 'Faraó dos Bitcoins', que está preso pelo desde agosto, acusado gerir um esquema de pirâmide financeira ilegal que prometia um alto retorno de valores em criptomoedas.

Nilsinho, que era concorrente direto de Glaidson no ramo de criptomoedas, acabou sobrevivendo, mas ficou tetraplégico.

Em janeiro deste ano, outro suspeito pela tentativa de assassinato de Nilsinho foi preso . Rodrigo Silva Moreira foi capturado no Condado, em Paraty. Fabio Natan do Nascimento (FB) e Chingler Lopes Lima. também são acusados pelo mesmo crime.

De acordo com a corporação, com a prisão de Rafael, todos os réus pela tentativa de homicídio estão presos. O caso corre sob segredo de justiça.

'Faraó dos Bitcoins' é suspeito de outro homicídio

Além da tentativa de assassinato de Nilsinho, Glaidson Acácio é suspeito de mandar matar outro concorrente no ramo de criptomoedas. Ele é investigado pela 125ª DP (São Pedro da Aldeia) pelo assassinato de Wesley Pessano , ocorrido em agosto do ano passado.

Segundo as investigações, Wesley foi executado a tiros no bairro São João, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. De acordo com testemunhas, dois homens em um Voyage se aproximaram do Porsche em que Wesley estava com um amigo e atiraram. A outra pessoa que estava no carro foi baleada, mas sobreviveu.

Procurado pela reportagem do Jornal O Dia, o advogado do 'Faraó', Thiago Minagé não retornou o contato.