Rodrigo Silva Moreira foi preso por Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher de Angra dos ReisReprodução/Polícia Civil

Publicado 18/01/2022 21:00

Rio - Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, prenderam nesta terça-feira Rodrigo Silva Moreira, suspeito de tentar matar concorrente direto de Glaidson Acácio dos Santos, o 'Faraó dos Bitcoins'. Rodrigo foi localizado no Condado, em Paraty, após cruzamento de dados de inteligência e monitoramento da Polícia Civil. O crime aconteceu em março de 2021, em Cabo Frio, na Região dos Lagos , e deixou o empresário Nilson Alves da Silva, o Nilsinho, paraplégico.

Contra o Rodrigo, foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cabo Frio.

'Faraó dos Bitcoins' segue preso

Glaidson foi preso pela Polícia Federal (PF) na Operação Kryptos, em 25 de agosto, por crimes envolvendo fraudes financeiras e esquema de pirâmide. Em dezembro de 2021, o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) acolheu a denúncia do Ministério Público (MPRJ) por Glaidson ter ordenado o homicídio de Nilson Alves

O 'Faraó dos Bitcoins' também é investigado pela 125ª DP (São Pedro da Aldeia) pela morte de Wesley Pessano Santarém, trader e empresário do ramo de criptomoedas, em agosto . Pessano tinha 19 anos quando foi assassinado no bairro São João, em São Pedro da Aldeia.No momento do crime, Wesley estava acompanhado de um amigo. Eles seguiam para um salão de cabelereiro, onde o investidor cortava o cabelo. Pessano morreu dentro do próprio carro, um Porsche Boxster, ano 2017, avaliado em cerca de R$480 mil, atingido por, pelo menos, quatro disparos de arma de fogo. O amigo dele também foi baleado, no braço e na costela, mas sobreviveu.