Vacinação continua até 4 de junho - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 02/05/2022 15:15

Rio - O Dia D de vacinação realizado neste sábado (30) pela Prefeitura do Rio imunizou 25 mil crianças contra a gripe e o sarampo e 19 mil idosos contra a gripe. A campanha foi voltada para as crianças com idades entre seis meses a 4 anos, que puderam ser imunizadas contra as duas doenças, e para os maiores de 60 anos, que se protegeram contra a influenza.Contra a gripe, a expectativa é vacinar 1,8 milhões de pessoas do grupo prioritário. De acordo com o painel EpiRio, da prefeitura, até esta segunda-feira (2), 505.793 doses foram aplicadas. A campanha continua até 4 de junho. A partir de hoje e até o próximo dia 7, além dos idoso e das crianças, também podem se vacinar gestantes e puérperas. A partir de 9 de maio até o próximo dia 14, o calendário avança para contemplar trabalhadores da saúde e pessoas dos demais grupos prioritários, com idades dos 50 aos 59 anos.