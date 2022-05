Iranildo Martins da Silva é o principal suspeito de ter assassinado Thuane da Silva Machado, de 20 anos, em Magé, na Baixada Fluminense - Reprodução

Iranildo Martins da Silva é o principal suspeito de ter assassinado Thuane da Silva Machado, de 20 anos, em Magé, na Baixada FluminenseReprodução

Publicado 05/05/2022 08:26 | Atualizado 05/05/2022 09:04

fotogaleria Rio - A Polícia Militar prendeu, na noite desta quarta-feira, o principal suspeito de ter assassinado Thuane da Silva Machado, de 20 anos, em Magé, na Baixada Fluminense . Iranildo Martins da Silva, 26 anos, foi encontrado na localidade de São João, em Sapucaia, no Sul Fluminense. A jovem foi encontrada com marcas de violência sexual após ter sido enterrada no quintal da casa do suspeito.

Contra Iranildo havia um mandado de prisão temporária em aberto pela morte da jovem. De acordo com a polícia, o suspeito chegou a escapar de um cerco na manhã de quarta, pulando de uma ponte para o leito do Rio Paraíba do Sul. Por volta das 19h, ele foi encontrado. Agentes do 38º BPM (Três Rios) encaminharam o suspeito para a 109ªDP (Sapucaia).



No momento do funeral, amigos da jovem usavam uma blusa com o rosto dela como forma protesto pela morte de Thuane.

"Eu não sei como é que eu tô, é uma confusão, uma dor. Minha filha era uma menina tão perfeita, uma menina jovem, uma menina família. Minha filha não saía, só ficava no celular, nas redes sociais, uma menina calma. Ele fazer isso com a minha filha, uma pessoa que nem morava aqui, chegou ali não tem nem um mês, acabou com a vida da minha família, acabou com a vida da minha filha, minha pequenininha", desabafou Simone Carla da Silva.

Entenda o crime

Thuane tinha saído de casa para ir ao supermercado para a mãe durante o início da tarde e não apareceu mais. A mãe da jovem, Simone Carla da Silva , disse ter ouvido gritos vindo da casa de um vizinho enquanto procurava pela filha. Ela tentou procurar Thuane na casa de Iranildo, mas não teve sucesso. Horas depois, policiais militares encontraram a jovem enterrada no quintal e a encaminharam ao Instituto Médico Legal (IML) de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.