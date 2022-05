Entrada do Morro dos Macacos, em Vila Isabel - Arquivo / Cléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 14/05/2022 08:48 | Atualizado 14/05/2022 09:14

Rio - Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizam uma operação, na manhã deste sábado (14), no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. A Polícia Militar ainda não divulgou mais detalhes sobre a ação.

Na noite desta sexta-feira (13), novos tiroteios assustaram moradores da comunidade. Testemunhas afirmam que a troca de tiros teve início por conta das 22h30. Uma moradora da localidade, que não quis se identificar, informou ao DIA que o momento no morro é de incerteza. "Está aquela situação complicada... A gente não sabe se pode sair ou não porque não tem hora para o tiroteio. As ruas não estão muito movimentadas, e nem todos os comércios estão abrindo. O clima está tenso, de verdade".

Desde a madrugada de quinta-feira (12), tiroteios entre traficantes fecharam escolas e Clínicas da Família na região . Segundo informações, o confronto estaria acontecendo entre membros do Terceiro Comando Puro (TCP), facção que domina a comunidade, e integrantes do Comando Vermelho (CV), que tentam tomar o território.