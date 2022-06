Vídeo registra momento em que Natália é retirada do carro do agressor e levada para veículo das duas mulheres - Reprodução

Vídeo registra momento em que Natália é retirada do carro do agressor e levada para veículo das duas mulheresReprodução

Publicado 22/06/2022 10:26 | Atualizado 22/06/2022 11:09

Rio - Um vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento em que a dona de casa Natália Maria da Silva, de 28 anos, é socorrida por duas mulheres após ser esfaqueada e baleada pelo seu ex-companheiro, o mecânico Joilson Tavares do Carmo, de 34 anos, em Brás de Pina, na Zona Norte.As imagens mostram o momento em que o carro onde estavam Joilson e Natália para ao lado de um outro veículo e uma mulher vai até eles conversar. Logo depois, o mecânico avança um pouco com o carro e Natália sai, mancando e aparentemente machucada, sendo levada para o veículo da outra mulher, que diz "deixa ela ir". Nesse momento, uma terceira pessoa aparece para ajudar a vítima a sentar no banco do carona.Em nenhum momento do vídeo Joilson saí de seu carro. Após Natália ser retirada, ele para novamente seu veículo ao lado das mulheres e fala "não leva na delegacia, não", e é respondido pelas duas por um "tá, tá", confirmando o pedido, enquanto continuam a colocar a vítima sentada no carro para levá-la ao hospital. Depois disso, tanto o mecânico quanto a outra motorista deixam o local.

Veja o vídeo:

Vídeo mostra momento em que mulheres socorrem vítima de tentativa de feminicídio em Brás de Pina



: Divulgação#ODia pic.twitter.com/orUH9jm5gr — Jornal O Dia (@jornalodia) June 22, 2022

De acordo com o delegado Flávio Rodrigues, titular da 33ª DP (Realengo), as novas imagens vão servir para conseguir converter a prisão do mecânico em preventiva.Natália segue internada no Hospital Municipal Albert Schweitzer e, de acordo com a direção da unidade, seu estado de saúde é estável.Joilson foi preso na tarde do último sábado (18). Ele foi encontrado escondido na casa de um amigo em Santa Cruz, na Zona Oeste, com cerca de R$ 15 mil em espécie. De acordo com os agentes, ele teria confessado o crime. O mecânico foi encaminhado para a 33ª DP (Realengo).Segundo a irmã de Natália, a designer de unhas Laís Maria da Silva, de 26 anos, as mulheres seriam parentes de Joilson e, possivelmente, teriam sido avisadas do ocorrido."Eram tia e prima dele, pessoalmente eu não conhecia, mas foram elas que me ligaram, já a noite, para me mandar ir ao hospital", ela ainda diz que não entende como as duas permitiram que Joilson fugisse, sabendo que ele havia acabado de tentar tirar a vida de uma pessoa."Eu não quero ser precipitada, mas eu jamais ajudaria alguém a fugir, sabendo que a pessoa acabou de tentar matar outra. Tudo bem, eu pensaria em tentar salvar a pessoa, mas também pensaria em chamar a polícia. Eu estou revoltada, minha família está revoltada, mas confio na Justiça", desabafou.