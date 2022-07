Emanuel Ramos morreu baleado - Divulgação

Publicado 20/07/2022 11:48 | Atualizado 20/07/2022 11:51

Rio - O corpo de Emanuel Ramos de Oliveira, de 20 anos , será sepultado na tarde desta quarta-feira (20) no cemitério de Inhaúma, na Zona Norte. O jovem foi morto na noite de segunda-feira (18), por policiais civis durante uma operação na Lapa, no Centro do Rio. Após a morte, moradores do entorno do bairro fizeram manifestações nas proximidades dos Arcos da Lapa. Um ônibus foi apedrejado e incendiado e barricadas com fogo foram colocadas em algumas ruas para impedir a passagem de carros e ônibus. Alguns carros e lojas comerciais também foram alvo de pedradas.Moradores do bairro acusam a polícia de atirar contra os suspeitos de tráfico de drogas durante a operação sem haver troca de tiros. Testemunhas informaram que no momento da invasão dos agentes, crianças e famílias ficaram em meio aos disparos dentro do casarão, onde Emanuel foi morto."Pegaram ele na covardia, aqui cheio de criança, veio polícia disfarçado, começou a dar tiro aqui na rua, poderia ter baleado uma criança, deram cinco tiros na cara dele, deixaram ele caído na escada", disse uma das testemunhas."Não tinha arma nenhuma, tiraram a vida dele a troco de nada. Deram tiro no casarão com um monte de criança dentro, com um monte de família dentro", relatou outra testemunha. Uma testemunha, que preferiu não se identificar, afirmou ao Dia que o suspeito não estava armado, contrariando o que foi dito pela polícia, e que havia se rendido sem resistir à prisão. "Ele estava desarmado e não resistiu à prisão. O policial simplesmente não quis prender, preferiu matar à queima-roupa com um tiro na cabeça. Se ele tinha ou não 15 anotações criminais, isso não importa. Era uma vida e estava desarmado, essa atitude policial não tem lógica. Nem o bandido mais perigoso do mundo merece morrer, quando já está mobilizado", afirma.Porém, agentes da 5ª DP (Mem de Sá) afirmam que o suspeito foi baleado ao tentar reagir à abordagem dos policiais, fazendo o movimento de que sacaria uma arma que estava na cintura. Ainda de acordo com a ocorrência policial, com Emanuel foi apreendido um simulacro de uma arma. O suspeito possui 15 anotações criminais, dentre elas tráfico de drogas e roubo.Além disso, a advogada Vanessa Lima, que acompanhou a família de Emanuel no Instituto Médico Legal (IML) do Rio para liberar o corpo do jovem, alega ter sido agredida por um policial civil da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) no interior do IML.