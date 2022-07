O carnê era divulgado nas redes sociais para atrair clientes - Rede Social

Publicado 22/07/2022 12:30 | Atualizado 22/07/2022 12:33

Rio- O cirurgião plástico Bolivar Guerrero, preso na última segunda-feira (18) sob acusação de manter uma paciente em cárcere privado, atraía clientes nas redes sociais com promoções e facilidade na forma de pagamento. O médico possuía uma rede de divulgação que oferecia carnê para parcelamento dos valores para realização dos procedimentos.



A divulgação era realizada através de uma página do Facebook com o nome de 'Cirurgia plástica com o poderoso Bolivar'. Eles também disponibilizavam números para Whatsapp. De acordo com a propaganda, para o pagamento em carnê era necessário uma entrada no valor de R$ 1 mil, que já incluía a consulta. As parcelas poderiam ser pagas em até 12 vezes sem juros, e a operação só era realizada mediante ao pagamento total das parcelas. Além disso, as clientes também podiam optar por utilizar o cartão de crédito, podendo parcelar em até 10 vezes sem juros.

Na propaganda, ainda era garantido a devolução de parte do dinheiro em caso de desistência. "Se por acaso a paciente não conseguir pagar em um ano é só ir na clínica atualizar o carnê. E se por acaso você desistir será descontado apenas o valor da consulta e o dr. devolve seu dinheiro. Temos mais de 10 mil mulheres operadas pelo carnê", dizia.

Cirurgião 'x-tudão'



No mês de maio, os divulgadores anunciaram uma promoção em homenagem às mulheres denominada "X-tudão", que incluía três procedimentos cirúrgicos, sendo abdominoplastia, mastopexia com ou sem prótese, mais lipo com enxertia.