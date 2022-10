O ator José Domunt foi preso em flagrante por posse de pornografia infantil - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 12/10/2022 13:48 | Atualizado 12/10/2022 14:30

Rio - A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) determinou a soltura do ator José Dumont, de 72 anos, que foi preso em flagrante por armazenamento de imagens de cunho sexual envolvendo crianças . Ele deixou a prisão Casa do Albergado Crispim Ventino, em Benfica, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (12) e passará a ser monitorado por tornozeleira eletrônica.A decisão compreendeu que a prisão preventiva precisava ser revogada pois o ator está sendo processado pelo crime do art. 241-B do ECA (armazenamento de imagens de cenas pornográficas). E, de acordo com o Código de Processo Penal, nestes casos, não cabe a prisão preventiva. De acordo com o Tribunal, o processo segue em segredo de Justiça.