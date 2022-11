Flordelis chegando ao Fórum no quarto dia de julgamento - Marcos Porto/Agencia O Dia

Flordelis chegando ao Fórum no quarto dia de julgamento Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 11/11/2022 08:44 | Atualizado 11/11/2022 08:46

A ex-deputada se retirou do Tribunal do Júri, na parte da tarde, chorando muito e pedindo perdão ao desembargador Siro Darlan de Oliveira, penúltimo a prestar depoimento a pedido da defesa da ré. "Me perdoa, doutor. Me perdoa. Sou inocente", disse ela após Siro revelar que o pastor Anderson do Carmo, o ligou três dias antes de morrer.Antes do desembargador, a primeira testemunha de acusação a depor foi a filha afetiva, Roberta dos Santos , que afirmou ter certeza de que a ex-deputada foi a mandante do assassinato de Anderson do Carmo. Em seguida, a outra filha afetiva da ex-parlamentar, Érica dos Santos de Souza e a neta Rebeca Vitória Rangel, falaram em juízo.No período da tarde, foi iniciada a fase de depoimentos das testemunhas de defesa dos réus. A primeira a depor foi Tayane Dias, filha afetiva da ex-deputada, que começou a ser ouvida por volta das 13h. Sua fala foi marcada por um longo bate-boca entre os advogados Janira Rocha, Rodrigo Faucz, a juíza Nearis Arce e Tayane. A confusão ocorreu no momento em que a testemunha falaria sobre abusos sexuais cometidos por Anderson do Carmo e perguntou a advogada Janira Rocha se poderia responder. Nesse momento, a juíza Nearis Arce questionou a atitude de Tayane, que explicou que havia se referido à defensora porque não sabia se poderia falar sobre outra pessoa. A magistrada então esclareceu que Tayane deveria ter falado com ela e não com a advogada.O segundo a depor em defesa de Flordelis foi o médico oncologista Diogo Bagano Diniz, que atendeu Simone, filha biológica de Flordelis. Em um rápido depoimento, que durou cerca de 15 minutos, ele apenas citou que Simone, sua paciente, tem problemas de câncer de pele e que, por isso, poderia ter uma progressão de pena. O terceiro foi o desembargador Siro Darlan. O dia terminou com o depoimento do perito Sami Abder.O perito Sami Abder contestou as circunstâncias da morte do pastor Anderson do Carmo, durante seu depoimento. Por isso, a defesa de Flordelis solicitou a exumação do corpo para que fossem descartadas as sucessivas tentativas de envenenamento. O pedido foi recebido ainda no Tribunal do Júri pela juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, responsável por presidir o julgamento da ex-parlamentar e de outros quatro réus, mas foi assentado no processo e não foi aceito inicialmente.Durante o terceiro dia de julgamento, quatro testemunhas de acusação foram ouvidas, sendo: Raquel da Silva, neta da ex-deputada e também filha de Carlos Ubiraci, um dos envolvidos no crime e já julgado; Dayane Freires, filha adotiva, que trabalhava como tesoureira na igreja; Daniel dos Santos de Souza, filho adotivo; e Luana Vedovi Rangel Pimenta, nora de Flordelis e casada com Wagner Pimenta, também conhecido como Misael, filho adotivo.