Publicado 27/01/2021 00:00

Olha, vou te contar...

Eu vou ter que repetir, porque tô de saco cheio dela... A Dona Cedae.

O presidente de lá chega e fala que tudo estaria resolvido no domingo... Ele só não disse qual, porque esse que passou não foi! Que dezembro teve a história do Lameirão, mas agora a situação era pontual. Tudo conversa fiada!

Mais uma vez, a Cedae não cumpre o que promete. Hoje é quarta-feira e nada de o abastecimento ser normalizado.

Quanta perturbação... Nem o gosto ruim eles conseguiram tirar!

Vilar dos Teles, Pavuna, Madureira, Santa Cruz... Tudo que é lugar tá penando sem água.

Já tô cansada de receber denúncia de morador, cobrar e receber respostinha pronta. Tudo bem que é esse o jornalismo que eu defendo, mas se a Cedae quiser mentir, que minta sozinha!

Tudo continua igual... Eles sempre pedem o endereço do problema, dizem que vão enviar carros em 24 horas ao local, mas nem sempre é possível listar as ruas dos 29 bairros do Rio, mais a Baixada Fluminense, filhos de Deus!

Vocês querem que a gente liste, faça um papel que é de vocês? Ah, aí não dá!

É bizarro como não há uma punição que seja para esse tipo de serviço tão precário.

Mais bizarro ainda é ver o povo, o aposentado segurando uma conta de 200 reais, sem sequer ter uma gota d'água em casa!

Vocês estão tirando o dinheiro do povo e ninguém faz absolutamente nada.

Querem cobrar a conta? Beleza, mas realizem.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Já que tem gente esbanjando leite condensado, nada melhor que uma boa receita para adoçar a vida do povo brasileiro...

Anota aí:

100 gramas de autocrítica (acho pouco);

Uma boa dose de bom senso;

Umas 15 milhões de latas de vergonha na cara;

Algumas (ou muitas) doses de semancol;

E o ingrediente principal... Uma colher bem cheia de chá de Bolso... Ops, boldo, pra encarar a ressaca moral desse país de cada dia;

É isso, só rindo mesmo (e comendo) pra não chorar.

Bora colocar o Pingo no I...

Não existe político de estimação. Existe política pública e, mesmo se você votou e não concordou, não tem problema. Isso é democracia!

TÁ FEIO!

Edivania de Souza procurou a coluna para pedir socorro pela mãe, Dona Maria de Lourdes, de 65 anos, que desde o último feriado está internada na UPA de Santa Cruz, depois de um infarto.

Segundo a filha, o quadro de Dona Lourdes é grave e ela precisa urgentemente ser transferida para um hospital com maior suporte... Mas a própria UPA afirma que não há vagas para qualquer outro lugar.

"É um desespero ver esse descaso todo com a minha mãe. Preciso de ajuda para acabar com essa agonia", conta Edivania.

Estão esperando o quê?

A coluna cobrou a Secretaria Estadual de Saúde sobre o motivo de tanta demora para transferir dona Lourdes. Até o fechamento desta edição, a Secretaria não havia respondido.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Ninguém tá pedindo favor, e tenho dito!