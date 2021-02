A dura rotina dos passageiros da Supervia Reprodução

Por Isabele Benito

Publicado 08/02/2021 00:00

De um lado, a foto recebida pela coluna de um passageiro que pega todos os dias, às sete da manhã, o ramal Japeri. Do outro, o formigueiro humano na estação Santa Cruz, provocado por uma queda de energia na última sexta.



As imagens mostram a sensação de medo, terror das pessoas dentro da verdadeira lata de sardinha que é a Supervia.



A gente poderia falar aqui de todos os problemas factuais, como a gente sempre fala e tá cansado de falar... Mas não, a questão aqui é outra.



É sufocante demais olhar essas fotos, principalmente pra quem vive e realmente entende os perigos da pandemia.



E não me venha com discurso pronto de aglomeração, hein. Nesse caso, é necessidade!



Quem precisa trabalhar, está há quase 1 ano levando porrada dia após dia... Sendo exposto a um inimigo invisível, o vírus, sem qualquer tipo de respaldo por parte da concessionária.



É tudo feito no “oba-oba”... E eles ainda ousam em querer aumentar o valor.



Como se já não bastasse o serviço oferecido, sucateado, que é uma tragédia e todo mundo conhece, a população ainda é obrigada a enfrentar os riscos. E se duvidar, sem nem ter direito a reclamar!



“Eles vivem apanhando e nada fazem. É atraso, é lotação... Você paga R$4,70 pra nem conseguir respirar”, conta uma passageira.



Como é bizarro...



Discutem tudo para a segurança e assim deve ser diante da pandemia, mas ninguém toca no assunto transporte público.



Sabe por que? Porque mais uma vez o trabalhador não é prioridade... Aliás, nunca foi.



3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Quem é pai e mãe com filho de volta às aulas, não pode dizer que está 100% seguro.

Quem vai mandar presencialmente, tá com coração apertado por motivos óbvios. Quem optou por ainda ficar em casa, também está, e aí é por outra questão.

Mais um ano de educação capenga? Sim, online e sem qualidade. Nada substitui a escola física, na minha opinião.

Isso sem contar que a vivência escolar é a construção de viver no coletivo e as melhores lembranças de uma vida.

Então, bora colocar o Pingo no I...

Temos pela frente, no mínimo, mais um ano de culpa de todos os pais e mães. Mas em questão de dúvida, ah, ultimamente estamos PHDs!

TÁ FEIO!

No Centro, a tentativa de conter a força da enchente Reprodução

A gente precisava de chuva, mas no Rio dá até medo de desejar algo tão bom da natureza!

Porque entra ano, sai ano, troca de gestão e a cidade continua sofrendo com a falta de políticas de prevenção contra as chuvas. Bastou chover um pouco mais de uma hora pra gente ver trabalhadores embaixo d'água, no sufoco, tentando conter as enchentes.

E nesse fim de semana não foi diferente... E antes que eu me esqueça: não me venha falar que a chuva chegou de surpresa porque a previsão já dizia a semana inteira sobre a mudança!

É lógico que não dá pra culpar só as autoridades, o povo também tem que fazer sua parte... Porque, se não fizer, todo mundo vai continuar mergulhado nesse rio de problemas.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Não adianta continuar batendo na tecla por mudanças à toa, tem que ir lá e fazer, e tenho dito!