E quem disse que os moradores da Baixada não têm um evento para chamar de seu? Esse é o Festival Literário da Baixada Fluminense (Fliba), que terá 28 dias de programação, entre os dias 20 de março e 18 de abril. A programação vai contar com oficinas, apresentações de teatro, encontros literários, mesas de debate, contações de histórias e slams. Quase 100% do roteiro é composto por projetos incentivados pela Lei Emergencial da Cultura, Aldir Blanc, e projetos premiados no Retomada Cultural da SECEC-RJ e demais Cidades da região.

Romulo Sales, produtor e gestor cultural que, até então, estava à frente da Superintendência de Artes do Estado do Rio, assumiu o desafio de estar comandar a Secretaria Municipal de Cultura de Queimados. E, ao identificar a ausência de bibliotecas e livrarias na cidade, idealizou o projeto, cujo a primeira edição terá sede no município, com adesão aberta para as demais cidades da Baixada Fluminense.

A partir da demanda de unificar programações e entregas efetivas e seguras, nasce o Fliba, organizado pela Sociedade Civil e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo do Município de Queimados.

O evento traz uma programação híbrida, on-line e presencial - com público reduzido e cumprindo as políticas de distanciamento social, devido ao período pandêmico e buscando a prevenção à Covid-19, sem deixar de impulsionar a cultura. Além disso, as apresentações terão intérpretes de Libras, audiodescrição, programa e divulgação com recursos de acessibilidades disponíveis no mercado.

A acessibilidade cultural torna-se o carro chefe da primeira edição do Fliba, deixando como legado para a Queimados e região a entrega de uma Biblioteca Pública da Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificado), estrutura do Governo Federal, já existente no local, localizado em um bairro popular e que será potencializado com ações de artísticas pelo novo secretário.

A biblioteca será estruturada a partir do conceito de desenho universal de linguagem no que tange ao espaço físico, mobiliário, acervo e programação. "Uma biblioteca, seja ela pública, privada, universitária ou escolar, é de suma importância em uma comunidade ou cidade, pois as bibliotecas são determinantes para a inclusão dos indivíduos na cultura da 'Era da informação'", ressalta o secretário de Cultura.

Outro ponto que o novo secretário destaca é o papel social das bibliotecas: "Além da disseminação da informação, é também, a inserção das comunidades em geral ao conhecimento e suas práticas. Uma biblioteca dispõe de vários mecanismos atrativos voltados a comunidade leitora, mediante ações de dinamização junto ao público. Pretendo criar oficinas, feiras culturais, projetos de leitura e exposições."

Romulo Sales foi recebido em Brasília pelo Secretário de Cultura Especial Mario Frias. O objetivo de Sales agora é o de buscar uma nova agenda com ele, desta vez contando com a presença dos secretários de Cultura de toda a baixada.

Para saber mais sobre o festival, basta seguir o Instagram @fliba_baixada.