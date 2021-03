Obras de revitalização da Vila de Iguassú Velho estão em finalização Divulgação

Rio - A Prefeitura de Nova Iguaçu promoveu a revitalização do sítio histórico e arqueológico da antiga Vila de Iguassú Velho, na região de Tinguá, na Baixada Fluminense. Os patrimônios tombados pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC) na localidade estão sendo restaurados e devem ser entregues em cerca de 20 dias, após oito meses de obras. Os pontos revitalizados são: a Torre Sineira da antiga Igreja Matriz, os cemitérios da antiga Vila de Nossa Senhora da Piedade de Iguassú e da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.

A Torre Sineira, com aproximadamente 15 metros de altura, está perto de ser finalizada. A torre ainda será pintada em branco com detalhes em amarelo ocre. O cemitério da antiga Vila de Nossa Senhora da Piedade de Iguassú, erguido por escravos no século XVIII, teve as escadarias restauradas e o próximo passo é a colocação de grama nas laterais. Já o Cemitério da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, construído em 1875, passa pela recuperação de muros, escada, coluna e pilares de sustentação.

"Esse local tem uma grande riqueza histórica que ficou por décadas no abandono. Não podíamos deixar todo esse patrimônio histórico para nossa cidade se acabar. Estamos cuidando da memória de Nova Iguaçu, da identidade do nosso povo", destaca o prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa.

A Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu ainda planeja instalar pórticos nas duas entradas que levam aos pontos históricos da Vila do Iguassú: um no acesso pela Estrada Real do Comércio e outro próximo à Estrada Zumbi dos Palmares (antiga Estrada Federal de Tinguá).

Patrimônios estavam à beira da destruição

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Marcus Monteiro, a intervenção veio à tempo de impedir que os patrimônios desmoronassem. Monteiro ainda afirma que o Parque Histórico e Arqueológico de Iguassú Velho será implantado no local:

"A torre sineira poderia vir abaixo e as escadarias do cemitério estavam se desmanchando. Não durariam seis meses. As colunas do pórtico do cemitério Nossa Senhora do Rosário estavam caindo. Iniciamos o processo licitatório das obras da Fazenda São Bernardino e vamos iniciar com a restauração da senzala, além de implantar o Parque em Iguassú Velho. Queremos transformar o local numa Paraty da Baixada, gerando renda e empregos com o turismo."

Para a Fazenda São Bernardino, a Secretaria de Cultura tem planos de criar um Centro de Memória, galerias de arte, bistrôs e livrarias.

A promotora Simone da Silva, de 37 anos, moradora de Cascadura, na Zona Norte do Rio, se surpreendeu ao visitar Iguassú Vellho e elogiou o processo de restauração que está sendo feito no local.

"Antes só via aqui muito lixo e urubus sobrevoando o local. Agora vejo mudanças e restauração. Essa área é um patrimônio cultural de toda a Baixada. Ela está sendo renovada, sem perder sua essência. Muita gente vai visitar Iguassú Velho", Simone expressa.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Nova Iguaçu, Empresa Municipal de Limpeza Urbana de Nova Iguaçu (Emlurb), Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu (Codeni), Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig), além do Instituto Histórico Geográfico de Nova Iguaçu e a Funerária São Salvador auxiliaram nas obras de restauração e revitalização de Iguassú Velho.