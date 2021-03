Por O Dia

Publicado 15/03/2021 00:00

O Procon de Mesquita promoverá, entre hoje e sexta-feira, um mutirão de renegociação de dívidas. A intenção é beneficiar consumidores que, em função da pandemia do novo coronavírus, ficaram impossibilitados de pagar contas como cartão de crédito, empréstimos, financiamentos ou emitiram cheques que não puderam ser compensados. O atendimento é presencial, das 9h às 17h.

Para participar, basta o consumidor formalizar a solicitação de renegociação de débitos na sede do Procon de Mesquita, na Avenida Presidente Costa e Silva 1.513, no Centro. Após o registro, o fornecedor tem o prazo de até 10 dias para apresentar uma resposta.

Há a recomendação que os usuários compareçam com máscaras de proteção facial, que também estarão sendo utilizadas pela equipe do local. O espaço também conta com álcool em gel, para garantir a higienização das mãos entre os atendimentos. Quem preferir, no entanto, poderá participar sem sair de casa.

"A plataforma www.consumidor.gov.br permite a interlocução direta entre consumidores e fornecedores, de maneira rápida e efetiva, garantindo uma resposta rápida do poder público aos anseios do cidadão", informa Gustavo Brandão, dirigente do Procon de Mesquita.

Além de representar um esforço conjunto dos setores público e privado para oferecer oportunidades de renegociação, a iniciativa também busca sensibilizar os consumidores e fornecedores sobre a importância da educação financeira, prevenindo, assim, o superendividamento e propiciando a estruturação de uma vida financeira saudável para ambas as partes.

Mais informações sobre o mutirão podem ser obtidas pelo telefone 2697-0180 ou por e-mail. O endereço eletrônico é [email protected]