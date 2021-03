Por O Dia

Empreendedores do Rio, principalmente os da Baixada Fluminense e Nilópolis, terão a opção de garantir um reforço e tanto para as finanças. É que a Associação Comercial de Nilópolis e Baixada (Acenil) fechou um convênio com a Caixa Econômica Federal para fomentar a economia no estado. Agora, através da entidade, será possível ter acesso facilitado ao Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas (Fampe), que tem o objetivo de garantir capital de giro para microempreendedores individuais e pequenas empresas.

Presidente da entidade, Juan Medeiros explica que a parceria é um dos passos entre os muitos que a associação pretende dar para que a roda da economia volte a girar.

"Muitos empreendedores não fazem ideia das linhas de crédito que podem ter acesso, os direitos que têm, as portas que podem se abrir. É nessa linha que estamos seguindo", frisou.

O Fampe é uma ação coordenada entre a Caixa e o Sebrae, para fomentar o desenvolvimento econômico e auxiliar o surgimento e crescimento de microempreendedores e microempresas. Coordenador regional do Sebrae na Baixada Fluminense I, Willians Dias ressalta a importância da Acenil neste cenário. "Com isso será possível ampliar o acesso deste benefício aos associados", frisou.

Para Fábio Dantas, gerente da agência da Caixa em Nilópolis, o convênio tem tudo para dar frutos. "Graças à parceria com a Acenil, a Caixa se faz mais presente na vida do empresário fluminense", disse ele, ao lado de Laureci de Araújo, também gerente do banco.

Interessados em obter ajuda podem buscar a Acenil, através das redes sociais ou pelo WhatsApp (21) 97990-4400.