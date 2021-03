Por O Dia

Publicado 16/03/2021 00:00

E os meninos do Mesquita Futsal se sagraram, mais uma vez, campeões do Campeonato Carioca de Futebol de Salão 2020 na categoria sub-09. A equipe do município disputou a final da Série Prata, no último sábado, em Campo Grande, e venceu o Olaria Atlético Clube com um placar confortável: 5 X 2.

Um dos mais orgulhosos da vitória é o capitão do time, André Tortelote, de 9 anos. Para ele, o troféu não simboliza apenas a realização de um sonho, mas também uma trajetória de bastante dedicação e superação.

"Aos 7 anos, fiz teste em Mesquita, mas não passei. Pedi ao meu pai para me treinar, me ajudar, e fui jogar em outros clubes. Voltei e fiz um novo teste, mas não fui aprovado, mais uma vez. Até que, um tempo depois, fui chamado para fazer parte da equipe. Aceitei e conquistei meu espaço, como o camisa 4 e capitão do time", declara o pequeno jogador.

Subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita, Kleber Rodrigues, comemorou o título junto com os atletas mirins da cidade.

"Essa é a segunda vez que conseguimos vencer o campeonato. A primeira foi em 2018, quando subimos da Série Bronze para a Série Prata. E, agora, temos essa satisfação mais uma vez. É uma sequência crescente de boas atuações na equipe e isso acaba refletindo nos resultados de partidas", elogia.

Para ele, nessa faixa etária a conquista se torna ainda mais significativa. "Esses meninos são os que, no futuro, disputarão categorias sub-11, sub-13 e assim por diante. É um gás para eles não desistirem", avalia.

O campeonato aconteceu seguindo protocolos de distanciamento social e de prevenção contra a covid-19.

Os atletas do Mesquita Futsal estão treinando na quadra da Escola Municipal Governador Roberto Silveira, em Edson Passos. A equipe que disputou a categoria sub-13 chegou à semifinal, mas perdeu a partida, enquanto o time do sub-11 foi eliminado na fase de quartas de final. Cada categoria conta com 20 atletas, totalizando 60 jogadores.