Basquete Feminino de Mesquita vence Ituano por 82 X 77 Yuri Mello / Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 00:00

E as meninas do Basquete feminino de Mesquita não descansam um minuto e seguem em busca de competições importantes que ainda estão por vir. Enquanto isso, a equipe Sodie Doces/Mesquita/LSB ganhou, domingo, o time Ituano por 82 X 77, numa partida em casa pelos jogos da Liga de Basquete Feminino.

Respeitando o distanciamento social, apenas as equipes puderam fazer parte do evento. Assim, as 12 jogadoras e suas equipes técnicas estiveram presentes para torcer. Entre roubos de bola, assistências e rebotes, Mesquita garantiu os maiores números da rodada e, por fim, o melhor resultado.

"É legal ver como as meninas estão acreditando e assimilando o que a gente está tentando apresentar para elas. Tanto de filosofia de jogo, quanto metodologia de trabalho", evidencia o técnico Raphael Zaremba. Desde 2019 trabalhando como assistente técnico, Raphael foi convidado, no fim do ano passado, para liderar as atletas, que precisavam de apoio após a paralisação em função da pandemia.

Após todo o trabalho, ele reforça a importância do time ter vencido este jogo. "Vai demorar um pouco para entender o que conseguimos fazer. Afinal, a equipe do Ituano é extremamente qualificada. Elas são as atuais vice-campeãs do campeonato paulista e várias jogadoras do time fazem parte da seleção brasileira", valoriza.

Um dos destaques do jogo foi Thayná Silva. Vestida com o número 26, ela foi a responsável por 28 dos 82 pontos conquistados. Além disso, ela teve o segundo maior número de rebotes. Tais quesitos somaram para que ela fosse considerada a melhor jogadora da disputa. "Ganhamos e amanhã não teremos folga. A gente volta para a quadra e treina para consertar os erros de hoje."

Jogos e resultados como esses serão essenciais para as competições que estão por vir. Além de continuar na disputa pelo título da Liga de Basquete Feminino, o time irá para o Chile jogar a fase decisiva do campeonato sul-americano de basquete feminino. A competição acontecerá entre os dias 1º e 03 de abril.

