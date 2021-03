Tratamento de varizes gratuito na Saúde de Mesquita Gabriel Wilkem / PMM / Divulgação

Publicado 26/03/2021 00:00

As dores causadas pelas varizes deixaram dona Márcia Luzia Teixeira da Cunha, de 56 anos, quase sem andar. Agora a situação é outra: ela fez um tratamento oferecido pela Prefeitura de Mesquita na Policlínica Municipal Celestino José Ricardo Rosa, em Santa Terezinha. Josilma Carvalho, de 48, e Janaina da Rocha Rodrigues Santana, de 41, seguiram o mesmo caminho. Elas fazem parte das 6 mil pessoas que, todos os meses, buscam atendimento na unidade de saúde.

"Não estava mais suportando as dores e quase fiquei sem andar. Cheguei à policlínica e, no terceiro procedimento, as veias baixaram e eu não sentia mais dores. No último dia 8, foi a minha sétima vez. Estou com pernas de 'tchutchuquinha'", brinca Márcia.

Com sintomas semelhantes, Janaína relata por que resolveu buscar o serviço. "Ouvi falarem bem do atendimento e do tratamento. Todo mundo com quem conversei elogiou. Estou vindo pela primeira vez e não sinto mais dores". Josilma concorda. "Estou na terceira vez. Minhas veias eram altas e doíam muito. Na segunda aplicação, elas já estavam baixas e sem dores", resume.

Segundo a médica Gabriela Babo, especializada em angiologia, as consultas são feitas às quintas-feiras, a partir das 8h. Já os procedimentos médicos acontecem às segundas, a partir das 13h. São quase 60 atendimentos mensais de escleroterapia de veias, que é o tratamento com espuma densa, para homens e mulheres.

De acordo com o diretor, Márcio Pereira, o paciente tem de procurar antes a unidade de saúde da sua região. Lá, a equipe avalia e encaminha para o tratamento, se for preciso.