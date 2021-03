No lugar de lixão, Jacutinga, em Mesquita, agora tem praça e espaço reurbanizado PMM / Divulgação

Publicado 26/03/2021 04:00

O dia a dia dos moradores da Jacutinga, em Mesquita, não tem mais cheiro forte de carniça. As famílias, que viviam de portas fechadas, agora podem sentar-se à frente de casa para bater papo com a vizinhança ou aproveitar as novas opções de lazer do bairro. Tudo isso se tornou possível a partir das obras de reurbanização executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos (SEMIMSP) de Mesquita, no entorno do campo de futebol do Cruzeiro do Sul Futebol Clube. Uma mudança que a população local esperou quase 30 anos para receber.

Situado em uma área de 3.135 metros quadrados, na esquina da Rua Antônio Borges com a Travessa Marina, o campo do Cruzeiro do Sul Futebol Clube foi fundado em 1º de janeiro de 1950, no bairro Jacutinga. O local sempre foi sede de campeonatos de futebol da Baixada. Mas, apesar da importância desses eventos, seu entorno se tornou uma gigantesca lixeira.

"Aqui se jogava de tudo. Havia até cavalo morto", conta Paulo Roberto Heleno, de 66 anos, conhecido como Paulinho Pezão, administrador do campo há 30 anos. "Segurei a onda desde o começo, para ninguém invadir a área. Enfrentei muito espinho, tabatinga e a lixeira, que existiu por mais de 25 anos", lembra.

Antes sem opção de lazer na localidade, agora os moradores relatam a situação depois das obras executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos de Mesquita. "Hoje, isso aqui é uma benção. Antes, parecia um lixão. Todo mundo vivia de porta fechada, por causa do cheiro de carniça e da fumaça, pois as pessoas colocavam fogo no lixão", diz Maria José, de 60, sentada na calçada, na porta de sua casa, em frente à praça. "Hoje, aqui é um lugar bonito. Temos barraquinhas para a gente comer, engordar e, depois, gastar na academia para emagrecer. A praça agora é uma maravilha, com muitas pessoas e crianças brincando", completa Ingrid Oliveira, de 30.

As mudanças

As obras de reurbanização executadas pela prefeitura deram lugar a uma gigantesca praça, com 1.208 m², no entorno do campo do Cruzeiro do Sul. Nela, foi construída uma ciclovia com 300 m² de pista e duas quadras, sendo uma de 432 m² e outra de areia, com 160 m². Além disso, há um parquinho com 192 m², um pergolado de 15 m², uma academia ao ar livre com 100 m² e mesa de pingue-pongue e futebol de mesa, com 4,5 m² cada, além de arborização, iluminação e mesas com assentos.

O subsecretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita, Kleber Rodrigues, explica a mudança de hábitos da população em função da obra. "Quando a gente constrói um equipamento público na cidade, a gente reforça o período de permanência da população no local onde mora. Isso gera pertencimento e valorização, fazendo com que o mesquitense tenha orgulho de viver, criar os filhos e construir a sua história da cidade", avalia.