Publicado 29/03/2021 00:00

O novo calendário da vacina contra a Covid-19 em Mesquita será alterado diariamente entre hoje e quinta-feira. Serão contemplados os idosos entre 74 e 70 anos, mas cada dia será utilizado para imunizar idades específicas. Hoje é a vez de pessoas com 74 e 73 anos. Amanhã, são os idosos com 72. Na quarta-feira, serão vacinados os mesquitenses com 71, enquanto os idosos com 70 anos receberão a vacina na quinta-feira.

A vacinação acontece em dois locais na cidade: na Clínica da Família Jacutinga (Rua Barão do Rio Branco s/nº) e na Clínica da Família São José (Avenida União 676, em Santa Terezinha). Em ambas, o horário é de 8h às 17h. Nesta semana, em função da Sexta-Feira Santa, a vacinação funcionará apenas de segunda a quinta-feira.

Para receber a vacina contra a Covid-19, é preciso apresentar CPF e comprovante de residência. Mesquita já imunizou os idosos acima de 75 anos, profissionais de saúde, pessoas de residências terapêuticas e idosos que moram em instituições de longa permanência. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é conseguir, com as doses que já estão no estoque, garantir a primeira dose de toda população a partir de 70 anos. Quanto à segunda dose, as pessoas vacinadas que já estão no prazo de tomar devem se dirigir à unidade em que receberam a primeira aplicação.