Painéis do projeto Revitaliz’Art expostos no drive-thru de vacinação em Mesquita Yuri Mello / PMM / Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 00:00

Os mesquitenses que optam por se vacinar contra a Covid-19 no drive-thru do Paço Municipal podem, no caminho, contemplar uma exposição artística. Isso porque 12 painéis grafitados no Projeto Revitaliz'Art estão no percurso interno do drive-thru, depois que o usuário passa pela entrada. A intenção é proporcionar um pouco de arte e cultura, enquanto os munícipes aguardam o tão esperado momento de se imunizarem.

O Subsecretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita, Kleber Rodrigues destaca a importância da iniciativa. "Queremos promover entretenimento durante esse tempo, amenizando um pouco a ansiedade daqueles que irão se vacinar. Além disso, estimula o sentimento de pertencimento e identificação do munícipe através desse projeto", analisa.

Publicidade

Desde 2017, o projeto Revitaliz'Art permite que artistas trabalhem a ressignificação dos espaços públicos em Mesquita, a partir de atividades como o grafite. A estreia foi na Estrada Feliciano Sodré, com um extenso mural de arte urbana. Alguns dos grafites exibidos no corredor do drive-thru são assinados pelos artistas Acme, Fiteart, Marcelo Ment, Sérgio Lídio e Enivo.

E por falar em vacinação, a partir de hoje o drive-thru do Paço Municipal funcionará em horário diferente. De segunda a sexta-feira, os trabalhos iniciarão às 8h e se encerrarão às 16h. Já aos sábados, o funcionamento será das 8h às 14h. É importante frisar, no entanto, que a entrada dos carros é pela Avenida Brasil, na Coreia. Quem escolher passar por lá, será imunizado dentro de seu veículo, evitando aglomerações e de forma confortável.

Publicidade

Hoje, serão vacinados os idosos de 65 anos. Já amanhã, os postos de vacinação funcionarão em esquema de repescagem, para quem perdeu a data de tomar a primeira dose da vacina. Além do drive-thru do Paço Municipal, a vacinação em Mesquita pode ser agendada. A tecnologia vale tanto para a primeira quanto para a segunda dose. O cadastro é feito pelo site http://vacinacovid19.mesquita.rj.gov.br, sempre das 7h às 22h da data anterior à vacina. Quem tem dúvidas pode procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa e, assim, realizar o agendamento com a equipe do local. Mas esse agendamento, apesar de ser recomendado, não é obrigatório.

O sistema de agendamento mostra os locais disponíveis para a vacinação contra a covid-19 em Mesquita. Além disso, aponta também quantas doses cada um ainda possui para o agendamento. Ali, o mesquitense já se informa sobre a documentação necessária para receber a vacina. No entanto, no caso do agendamento da segunda dose, o munícipe precisa informar qual o laboratório da primeira dose recebida. A informação está no próprio cartão de vacinação. Além disso, poderá conferir também se há estoque daquele laboratório no polo de vacinação escolhido.

Publicidade

A aplicação do imunizante em Mesquita acontece em três pontos. Além do drive-thru, a população pode ir às clínicas da família Jacutinga (Rua Barão do Rio Branco s/nº); e São José (Avenida União 676, em Santa Terezinha). Ambas as unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e sábados, das 8h ao meio-dia.