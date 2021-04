Organização Pan-Americana da Saúde visita Mesquita Gabriel Wilkem / PMM / Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 00:00 | Atualizado 12/04/2021 14:08

Mesquita recebeu, na última quinta-feira, a visita de dois consultores nacionais de emergência da OPAS/Brasil. Representantes da Organização Pan-Americana da Saúde, André Siqueira e Paula Maria Raia Eliazar estavam acompanhados pela coordenadora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde, Gabrielle Damasceno, e por Fabiane Canellas, técnica da Superintendência de Atenção Básica do governo estadual. A intenção da visita foi verificar como está a rede de Atenção Básica do município e também como é realizado o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus na cidade.

"A nossa ideia é apoiar, verificar os pontos fortes e também trocar experiências. Queríamos ter esse momento com a Saúde de uma cidade da região metropolitana do Rio e a própria Secretaria de Estado de Saúde sugeriu o município de Mesquita. Ficamos bem impressionados com o que vimos, porque a atenção básica está forte e esse comprometimento alegrou a gente", disse Paula.

As equipes foram recebidas pelo secretário municipal de Saúde, Emerson Trindade, acompanhado dos coordenadores da Atenção Básica, Tayllany Zimmerer; do da Vigilância Epidemiológica, Silvio Diniz; e de Imunização, Sabrina Louroza. Entre outras ações, eles pontuaram a agilidade da Saúde de Mesquita no começo da pandemia, criando o primeiro polo de atendimento exclusivo à Covid-19 do estado, em março de 2020. Além disso, ações como a testagem em massa, monitoramento de pacientes infectados e, agora, acelerando a vacinação da população com as doses encaminhadas pelo governo estadual.

"Se não fossem os investimentos realizados na Atenção Básica, com a abertura de sete clínicas da família em Mesquita, temos a certeza de que teríamos números muito ruins aqui", disse o secretário.

Durante a conversa, diversos momentos da pandemia foram lembrados. Como o início, em que pouco se sabia sobre a doença e não havia grande oferta de testes.

"Quando tudo começou, o diagnóstico clínico foi fundamental. No nosso polo exclusivo, já encaminhávamos o paciente para, rapidamente, fazer tomografia para verificar a situação dos pulmões. Isso ajudava demais a direcionar o tratamento e a confirmar alguns casos antes do resultado do exame próprio para covid-19", recordou Tayllany.

Gabrielle Damasceno e Fabiane Canella se mostraram impressionadas com os avanços tecnológicos em Mesquita nos últimos anos. Remotamente, elas conheceram algumas unidades de clínica da família e viram como tudo está informatizado. "A cidade está bem diferente de 2018, quando estive aqui pela última vez. Vir agora e ver como as unidades de saúde estão, como a Atenção Básica está sendo valorizada, nos deixou satisfeitas", avaliou Gabrielle.