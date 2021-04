Idosos de 63 anos serão vacinados nesta terça-feira em Mesquita Márcio Maio / PMM / Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 00:00

A Secretaria Municipal de Saúde de Mesquita vacinará contra a Covid-19, hoje, os idosos de 63 anos. É preciso levar RG, CPF e comprovante de residência.

As doses são aplicadas na Clínica da Família Jacutinga (Rua Barão do Rio Branco s/nº), Clínica da Família São José (Avenida União 676 em Santa Terezinha); e drive-thru do Paço Municipal (entrada pela Avenida Brasil, na Coreia). Quem faz parte do grupo chamado para receber o imunizante pode agendar tanto a primeira quanto a segunda dose pelo site http://vacinacovid19.mesquita.rj.gov.br, das 7h às 22h da data anterior à vacina, ou em uma das unidades municipais de saúde de Mesquita. O agendamento não é obrigatório, mas facilita o trabalho, diminui a espera e as filas nos postos de vacinação, evitando aglomerações.