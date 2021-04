Atleta ultramaratonista e fundador da Associação Correndo pelo Autismo, Narbal Fernandes vai representar a Baixada na Carreata 'acina Já' DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 00:00

E a Baixada Fluminense vai estar muito bem representada, no sábado, durante a carreata 'Vacina já' para pessoas com deficiência, que acontece na Zona Sul. Ao todo, 22 grupos que lutam pela causa vão se reunir para reivindicar prioridade na vacinação contra a Covid-19. A manifestação vai ter início no Leme, às 9h, seguindo em direção a Copacabana, e retornando ao local de partida. Para evitar riscos, todos estarão dentro dos carros. E a Associação Correndo pelo Autismo, de Nilópolis, é a representante da região no evento.

"Nossa ação é apartidária. Exigimos o reconhecimento do direito de prioridade da pessoa com deficiência. Trata-se de um grupo numeroso que, assim como foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), apresenta maior risco de contaminação, tendo em vista que muitas pessoas com deficiência apresentam imunidade mais baixa e ou comorbidades associadas como problemas cardíacos e respiratórios, dificuldades de seguir os protocolos de segurança, dificuldade de identificar e comunicar os sintomas da doença, necessidade de encostar nos objetos para obter informacoes sobre o ambiente ou para se apoiar fisicamente, necessidade de suporte de cuidadores e de terapias. Tudo isso aumenta a vulnerabilidade das famílias", explica a nota do movimento.

Segundo o fundador da Associação Correndo pelo Autismo e atleta ultramaratonista, Narbal Fernandes, a iniciativa tem como objetivo pedir uma dose de respeito àqueles que são mais vulneráveis e têm mais possibilidades de ir a óbito quando infectados pelo novo coronavírus. Ele cita uma vitória das pessoas com deficência: no último dia 7, no Rio, foi sancionada a Lei nº 6.850 que inclui as pessoas com deficiência entre os grupos prioritários.

"A lei, sim, é uma conquista relevante, mas precisamos avançar mais. Temos urgência porque nossa luta é para que critérios e logística para a vacinação das pessoas com deficiência sejam esclarecidos", frisa.

A 'Carreata Vacina Já' conta com o apoio das instituições: OAB-RJ, Grupo Juntos, Operação do Bem, Movimento Inclusão, APABB, Somos Todos Especiais, CAIS, Correndo pelo Autismo, Paratodos, ARAR, Papo Especial, CVI, Abre-te, Cristo Inclui, Angelman Brasil, Associação de Prader Willi, Podcast Acessando Lucília, Adverj, Nitdown, Movimento Down, Acolhe Down, Instituto JNG.