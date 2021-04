Vacina contra covid-19 para idosos de 60 anos nesta sexta-feira em Mesquita Márcio Maio / PMM / Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 00:00

A Secretaria Municipal de Saúde de Mesquita aplicará a vacina contra a Covid-19 nos idosos de 60 anos hoje. Já amanhã, a imunização funcionará em esquema de repescagem, ou seja, direcionado a quem perdeu a data de se vacinar. Vale lembrar, no entanto, que quem já tomou a primeira dose e está no prazo para receber a segunda pode se vacinar em qualquer dia. Para isso, basta se dirigir diretamente ao posto em que recebeu a primeira dose ou fazer o agendamento.

É preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência para receber o imunizante, que está sendo aplicado em três locais do município: Clínica da Família Jacutinga (Rua Barão do Rio Branco s/nº); Clínica da Família São José (Avenida União 676, em Santa Terezinha); e o drive-thru montado no Paço Municipal, mas com entrada pela Avenida Brasil, na Coreia. Nas clínicas, o horário é de 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, e de 8h ao meio-dia, aos sábados. Já no drive-thru, a vacinação acontece das 8h às 16h, de segunda a sexta, e das 8h às 14h, aos sábados.

Quem faz parte do grupo chamado para receber a vacina pode agendar tanto a primeira quanto a segunda dose. O cadastro é feito pelo site http://vacinacovid19.mesquita.rj.gov.br, das 7h às 22h da data anterior à vacina, ou em uma das unidades municipais de saúde. O agendamento não é obrigatório, mas a Secretaria Municipal de Saúde recomenda que ele seja feito, porque facilita o trabalho das equipes que estão vacinando e diminui a espera e, consequentemente, as filas nos postos de vacinação, evitando aglomerações.

Para se proteger contra a infecção por coronavírus, é preciso que a segunda dose da vacina contra a Covid-19 seja aplicada em todas as pessoas que já foram contempladas com a primeira dose. E é importante frisar que, no município de Mesquita, essas doses destinadas à segunda aplicação estão separadas.

Quem foi vacinado com a CoronaVac deve retornar para receber a segunda dose da vacina entre 21 e 28 dias após a primeira aplicação. No caso da AstraZeneca, no entanto, esse prazo sobe para cerca de 12 semanas. Mas quem esqueceu ou perdeu o prazo por qualquer outro motivo, pode agendar sua vacinação ou se dirigir diretamente ao local da primeira aplicação.