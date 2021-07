''Boquinha... E assim surgiu o mundo' será apresentado na 9ª edição do Festival Cenáculo de Teatro Julio Ricardo / Divulgação

Publicado 19/04/2021

Realizado ininterruptamente desde 2012, o Festival Cenáculo de Teatro se reinventa mais uma vez e apresenta uma nova versão completamente reformulada, de hoje até domingo. Em tempos de pandemia, o evento teve duas edições on-line de solos. Este ano, a ação oferecida pelo Espaço de Cultura e Direitos Humanos João Cândido Marinheiro e pelo Instituto Cultural Cerne.

A nona edição do festival acontecerá em formato híbrido, com espetáculos gravados para exibição on-line. Contemplado pelo edital Fomenta Festival, o evento tem patrocínio do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, e se configura em uma verdadeira maratona teatral, com oito apresentações.

A mostra foi toda pensada de forma a traçar relações entre teatro e circo (através de espetáculos que flertam com ambas as linguagens), a valorizar o teatro popular e de rua, e também celebrar a própria cidade: na grade da mostra estão os espetáculos Will Will Conta Benjamim de Oliveira, sobre o palhaço que dá título ao Circo Escola Benjamim de Oliveira, projeto da ONG Centro de Desenvolvimento Criativo Se Essa Rua Fosse Minha em São João de Meriti; e Turmalina 18-50, sobre o líder da Revolta da Chibata, João Cândido, morador da cidade por quase quatro décadas.

O festival ainda reafirma seu compromisso com a educação e o desenvolvimento da cultura e do olhar crítico sobre a produção artística da região. Será constituído um júri estudantil com os membros da Trupe Malungos, grupo fixo formado por jovens alunos da escola de circo mencionada, que receberão uma oficina de análise de espetáculos teatrais para, posteriormente, atribuir prêmios como melhor atuação, melhor direção e melhor espetáculo, entre outros. Além disso, o festival promoveu parcerias também com o canal de YouTube Cadernos Cênicos, de Leandro Fazolla; e o projeto Baixada Crítica - Escritas Afetivas, que vão divulgar vídeos e textos com análises críticas sobre os espetáculos participantes.

"Há nove anos produzimos o Festival Cenáculo e, ao longo do tempo, ele foi se modificando e adaptando. Nessa edição, mais do que nunca, fizemos a opção de olhar pra dentro e pensar em um festival que pudesse acontecer para além dos espetáculos. Criamos atividades que pudessem estimular o circuito teatral local, como o júri estudantil e o movimento crítico e também fomentar a economia criativa da Baixada, tão afetada nesse momento de pandemia", detalha Leandro Fazolla, diretor de produção.

Sucesso absoluto nas edições anteriores, o festival completa nove anos de existência se firmando como um grande movimento de artes cênicas na Baixada, já tendo reunido, nas edições anteriores, mais de 100 espetáculos, abrangendo um quantitativo de mais de mil artistas e técnicos e mais de 25 mil espectadores. Devido à pandemia, o evento acontecerá nas plataformas de YouTube e Instagram da Cia Cerne.

Os espetáculos apresentados serão Ariano - O Cavaleiro Sertanejo (hoje, às 18h); Will Will Conta Benjamim de Oliveira (hoje, às 21h); Nosso Grande Espetáculo (amanhã, às 18h); Cidade do Sorriso (amanhã, às 21h); Boquinha... E assim surgiu o mundo (quarta-feira, às 18h); Uma mala para dois palhaços (quarta-feira, às 21h); A incrível Peleja de Simão e a Morte (quinta-feira, às 18h); e Projeto Turmalina 18-50 (quinta-feira, às 21h). No domingo, será o anúncio dos premiados pelo júri popular.