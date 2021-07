Vacinação contra a Influenza em Mesquita amplia público-alvo a partir de hoje Rafael Lobo /PMM / Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 00:00

A partir de hoje, a campanha contra a gripe ampliará seu público-alvo em Mesquita. Além dos trabalhadores da saúde, que estão sendo imunizados desde quarta-feira, serão vacinadas as crianças de seis meses até cinco anos, 11 meses e 29 dias; gestantes; e puérperas (até 45 dias após o parto).

Entre o público que será imunizado em 9 de junho estão pessoas com comorbidades e deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Para evitar aglomerações, a vacinação contra a Influenza em Mesquita acontece apenas em unidades de saúde que não estão imunizando contra a Covid-19. Com isso, são 12 postos com vacinação acontecendo de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Em cinco clínicas da família, no entanto, também é possível se vacinar aos sábados, das 8h ao meio dia. Mas é importante frisar que a vacina contra influenza não tem eficácia contra o coronavírus.

Veja os endereços: Clínica da Família Dr. Jorge Campos (Av. Brasil s/nº, Coreia); Clínica da Família Edson Passos (Av. Castelo Banco s/nº); Clínica da Família Walter Borges (Rua Inácio Serra s/nº, Chatuba); Clínica da Família França Leite (Rua Coronel França Leite 732, Chatuba); Clínica da Família Juscelino (Rua Getúlio de Moura 3.120); UBS BNH (Avenida das Oliveiras 355); UBS Vila Emil I (Rua Hipólito 845/847); UBS Cosmorama (Rua Carlos Frahia 131); UBS Vila Norma (Rua Célio de Azevedo 219); UBS Santa Terezinha (Rua Mário de Abreu 170, Vila Emil); UBS Banco de Areia / ESF (Rua Bicuiba 418); e ESF Maria Cristina (Rua Hermelinda 190, Rocha Sobrinho).