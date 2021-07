A Boutique das Carnes traz uma série de novidades para o seu churrasco Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 00:00

Com a chegada da pandemia do coronavírus no Brasil, as autoridades se viram obrigadas a decretar o isolamento social e o fechamento do comércio, para diminuir a transmissão da covid-19. Empresas de diversas áreas implementaram o home office e puderam assim manter as atividades.

Porém, muitos negócios não conseguiram adotar esse modelo de trabalho e precisaram fechar as portas, como os do ramo de alimentação fora do lar. Para os donos desses empreendimentos, o momento pede calma, para se planejar e pensar em maneiras de se adaptar aos novos tempos.

Em meio a pandemia do novo coronavírus, a frase "em toda crise existe uma oportunidade", que parece clichê, se tornou o grande mantra para quem deseja empreender. Estudos revelaram que segmentos ligados às áreas da alimentação foram os que menos sofreram impactos durante a pandemia e se tornaram opção para quem deseja alavancar um novo negócio.

Completando um mês de vida nesse setor está a Boutique das Carnes. Ela surgiu através da ideia de Eduardo Alves, que por conta da falta de lugares para comprar carnes na região, teve a ideia de não só levar as carnes para suprir a necessidade do povo do bairro do Redentor, mas sim trazer algo diferente do que normalmente é oferecido.

A irmã de Eduardo, Adriana Silva, conta que o seu Irmão já tinha um depósito de bebidas e contava que por diversas vezes, quando seus clientes iam ao estabelecimento, perguntavam a Eduardo se ele conhecia um lugar que vendesse carne. A partir daí surgiu a ideia de se fazer a boutique de carnes. "Era realmente uma carência do nosso bairro, porque a procura por carnes aqui na região sempre foi muito grande e com essa demanda muito grande de clientes, até facilitou para que a gente tivesse essa ideia e conseguisse tirar do papel, porque tinha muita chance de ser um sucesso.", destacou Adriana.

Realmente o sucesso está se confirmando. Especialmente em finais de semana, as vendas da Boutique estão sendo espetaculares. Em média cerca de 30 kits de churrasco que variam entre R$ 84,50 e R$ 299,99 são vendidos por final de semana, números bastante animadores ainda mais para quem está começando em um novo negócio. Adriana destaca que a ideia é a de sempre buscar trazer algo novo para atrair clientes. E a originalidade vem dando frutos.

"A gente trabalha com diversos tipos de carne, como a picanha argentina, a linguiça recheada com queijo bola que faz bastante sucesso por ser novidade. São produtos de qualidade e acima de tudo em um preço acessível. Buscamos trabalhar com as melhores marcas de carnes para termos um diferencial no nosso bairro e a boutique acaba sendo uma algo fora da curva daquilo que a região está acostumada e muita gente vem atrás das nossas carnes para fazer algo novo pro seu churrasco", afirmou.

Adriana relata que, no início do projeto, havia uma certa dúvida se o negócio conseguiria dar certo, ainda mais por conta do momento de pandemia, mas graças a todo esse sucesso foi possível inclusive comprar mais uma loja ao lado para ampliar o estabelecimento e melhorar ainda mais as vendas.

"É até difícil explicar como tudo tem dado tão certo e está sendo bem mais do que a gente imaginou. Pegamos uma loja bem pequena porque iríamos testar a aprovação da ideia já que começamos num período de pandemia, somado a isso a dificuldade financeira que a gente sabe que muita gente está passando no momento. Mas as coisas estão bombando muito e a gente fica muito feliz por saber que está tudo dando muito certo", concluiu.

O perfil da loja no Instagram é o @boutique_das_carnes_ e lá você encontra toda a variedade de carnes, preços e serviços. A Boutique das Carnes está localizada na Avenida Automóvel Clube, 120, em Belford Roxo.

