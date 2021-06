Manifestação acontecerá na altura da Avenida Princesa Isabel - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 19/06/2021 16:30 | Atualizado 19/06/2021 16:38



Rio - A ONG Rio de Paz realiza, neste domingo (20), uma manifestação nas areias da Praia de Copacabana, na Zona Sul da cidade, em memória dos 500 mil brasileiros mortos pela covid-19. A ação da filiada ao Departamento de Informação Pública da Organização das Nações Unidades (ONU) acontece das 6h às 12h. Neste sábado, cerca de 15 meses após o início da pandemia do novo coronavírus, o Brasil atingiu a triste marca de 500.022 óbitos pela doença.

O ato também ocorre em repúdio ao modo como o Governo Federal e parte da sociedade vem tratando a pandemia desde o início da crise sanitária. As areias da praia vão se transformar em um imenso roseiral, com flores vermelhas. A manifestação acontecerá na altura da Avenida Princesa Isabel, quando as rosas serão retiradas e arrumadas de outra forma formando uma gigantesca cruz.



"As rosas representam a nossa solidariedade e acolhimento às famílias enlutadas. Temos meio milhão de mortos, segundo país do mundo em números absolutos de vidas perdidas pela pandemia. A sociedade e o poder público brasileiros precisam com celeridade responder à questão de fundamental importância para que nunca mais tragédias dessa natureza se repitam: onde erramos? Nesse sentido, como isentar de responsabilidade o presidente da República e a parte da população que foi cúmplice dos seus crimes contra a vida?", questiona Antonio Carlos Costa, presidente da ONG Rio de Paz.