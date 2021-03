Com a construção finalizada em 2016, o Municipal de SG conta com 240 lugares, divididos entre plateia e mezanino, e possui equipamentos modernos Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 15/03/2021 20:30

SÃO GONÇALO - Após cinco anos de obra finalizada e duas inaugurações sem efeito, o Teatro Municipal Palhaço Carequinha abrirá as portas à população. O prefeito Capitão Nelson recebeu, nesta segunda-feira (15), o Certificado de Aprovação Assistido do Corpo de Bombeiros, documento que permite que o equipamento cultural possa receber espetáculos. Inicialmente, por conta da pandemia, toda a programação teatral será on-line.

“O teatro precisava passar por adequações estruturais, vistorias e a aprovação final do Corpo de Bombeiros. Feito isso, agora poderá funcionar. Agradeço ao subsecretário de Defesa Civil, coronel Fernando, que muito ajudou a garantir a segurança do prédio, e ao secretário de Turismo e Cultura, Lucas Muniz, que está organizando uma programação ideal para o momento que estamos vivendo”, disse o prefeito.

Publicidade

Com a construção finalizada em 2016, o Municipal de SG conta com 240 lugares, divididos entre plateia e mezanino, e possui equipamentos modernos de iluminação e sonorização, cênicos e de acústica, além de camarins, banheiros, cabine de som e salas de apoio e administração.

“Muita gente falava que se tratava de um ‘elefante branco’, mas com muito trabalho e dedicação conseguimos em menos de 100 dias de governo entregá-lo de verdade à população gonçalense. Essa sempre foi nossa prioridade. Assim que pudermos, vamos fazer um evento digno dessa conquista”, afirmou Lucas Muniz.

Publicidade

O nome do teatro é uma homenagem ao saudoso George Savalla Gomes, o Palhaço Carequinha, que faleceu no dia 5 de abril de 2006, aos 90 anos de idade. O aparelho cultural fica na Rua Dr. Feliciano Sodré 100, no Centro, ao lado da sede da Prefeitura.