Por Irma Lasmar

Publicado 16/03/2021 18:57

SÃO GONÇALO - Dezessete motocicletas foram apreendidas nesta terça-feira (16) durante operação integrada entre a Secretaria de Ordem Púbica e a Polícia Civil (representada pela 72ª e 73ª DPs), a Polícia Militar (com o 7º BPM), a Guarda Municipal e a Ronda Ostensiva Municipal de São Gonçalo (Romu). A ação foi realizada na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, no Rocha, e na Rua Capitão João Manoel, no Porto Novo, e flagrou motociclistas trafegando sem capacete e sem documento de habilitação.

“Nossas ações integradas com as forças de segurança acontecerão periodicamente para fortalecer a cidade e beneficiar a proteção do cidadão gonçalense. Hoje, verificamos e apreendemos motos em situação irregular, com condutores inabilitados”, afirmou major David Ricardo, secretário municipal de Ordem Pública.

A Polícia Civil participou da ação verificando a identidade dos condutores, para saber se tinham pendências com a Justiça e se os veículos abordados eram roubados. “Aproveitamos a estrutura e o efetivo disponibilizado pela Seop para realizar a abordagem da maneira mais eficiente possível. A ação é muito importante para retirar de circulação as motos irregulares que muitas vezes são utilizadas em roubos e outros crimes. Esperamos participar cada vez mais de operações integradas, pois o gonçalense só tem a ganhar com essa união entre as forças de segurança”, disse o delegado da 73ª DP, Leonardo Macharet.