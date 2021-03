Durante o encontro, os motoristas relataram as dificuldades que a categoria vem enfrentando por conta da queda do número de viagens, ocasionada pela pandemia de Covid-19 Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 18/03/2021 16:48

SÃO GONÇALO - A Prefeitura vai isentar os motoristas de táxis do pagamento da taxa de vistoria de 2021. O prefeito Capitão Nelson a resolução para cancelar a cobrança após reunião com representantes de cooperativas de taxistas que atuam no município. Participaram do encontro o secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, e o subsecretário de Transportes, Fábio Lemos.

"O taxista é um patrimônio do município e a Prefeitura, hoje, reconhece a importância da categoria. E, diante desse momento financeiro difícil que todos estão passando por conta da pandemia, nada mais justo do que isentar os taxistas de mais esta despesa", justificou Nelson.

Durante o encontro, os motoristas relataram as dificuldades que a categoria vem enfrentando por conta da queda do número de viagens, ocasionada pela pandemia de Covid-19. Segundo os profissionais, apesar das dificuldades, a manutenção dos veículos tem sido realizada, já que é fundamental garantir condições para o transporte dos passageiros.

"O prefeito se sensibilizou em relação a essa demanda dos taxistas e determinou a isenção deste ano por conta do momento que estamos passando", ratificou Fábio Lemos.

O prefeito Capitão Nelson também detalhou aos taxistas as negociações para concretizar parcerias com o Governo do Estado que tragam investimentos em segurança, além de incentivos para atrair empresas para São Gonçalo, o que poderá gerar aumento de demanda ao serviço de táxis.

"Esse encontro com o prefeito foi muito positivo, pois estamos recebendo um grande incentivo ao nosso trabalho. Esta isenção significa muito para a categoria. Também ficamos satisfeitos com os investimentos e parcerias que o município vem buscando em relação à segurança, porque é um fator que está ligado ao crescimento do número de clientes", disse Henrique Martins, representante de uma das cooperativas da cidade, ao lado de Daniel Neves, Fernando Melo e Thiago Alves.