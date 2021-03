Destacamento atual, inaugurado em abril de 2015 no Colubandê, é subordinado ao 20º Grupamento de Bombeiros Militares, no bairro de São Miguel, que atende não só São Gonçalo, com mais de um milhão de habitantes, mas também as cidades vizinhas de Rio Bonito e Itaboraí Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 19/03/2021 13:00

SÃO GONÇALO - O deputado estadual Felipe Peixoto (PSD) enviou duas indicações à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), solicitando que os destacamentos do Corpo de Bombeiros de São Gonçalo e de Maricá sejam transformados em grupamentos e tenham as estruturas ampliadas. As propostas serão encaminhadas à Secretaria de Estado de Defesa Civil e ao Governo do Estado para que sejam viabilizadas. A indicação para o município de São Gonçalo foi apresentada em parceria com o deputado Coronel Salema, também do Partido Social Democrático.

"As indicações foram fundamentadas nas demandas dos dois municípios que integram a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. São Gonçalo, por exemplo, tem mais de um milhão de habitantes e o destacamento atual, inaugurado em abril de 2015 no Colubandê, é subordinado ao 20º Grupamento de Bombeiros Militares, no bairro de São Miguel, que atende ainda as cidades vizinhas de Rio Bonito e Itaboraí. Fica em um ponto estratégico, próximo às rodovias RJ-104 (Niterói-Itaboraí) e RJ-106 (Amaral Peixoto), e tem total capacidade para absorver a nova estrutura. Ele foi construído em uma área de seis mil metros quadrados da Ceasa, que conseguimos por cessão de comodato quando eu era secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca. A ampliação da unidade é fundamental para dar mais agilidade ao trabalho dos Bombeiros, beneficiando não só a região como os demais municípios", explicou Felipe Peixoto.

Publicidade

Já o destacamento de Maricá fica no quilômetro 29 da Rodovia Amaral Peixoto e atende a todo o município, que sofre com queimadas nas épocas de seca ou pouca chuva. A região também tem alta incidência de acidentes automobilísticos ao longo das rodovias RJ-106, RJ-102 e RJ-114, que dão acesso à Região dos Lagos.