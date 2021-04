Enes Oliveira prometeu dar continuidade às obras de ampliação da rede nos bairros Monjolos e Trindade e também enviar técnicos para avaliar as solicitações encaminhadas por Priscilla Canedo (PT) Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 07/04/2021 15:56 | Atualizado 07/04/2021 16:05

SÃO GONÇALO - A vereadora gonçalense Priscilla Canedo (PT) foi à sede da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) para solicitar ao presidente da companhia, Edes Fernandes Oliveira, melhorias no abastecimento na cidade.

"São Gonçalo precisa de mais investimentos. Protocolamos ofícios sobre a expansão da rede de água nos bairros Engenho do Roçado, Rio do Ouro (Morro dos Cabritos e Buraco Quente) e Arrastão. Em tempos de pandemia, em que a higiene é essencial e decisória, se torna ainda mais importante que o fornecimento de água tenha regularidade e atenda a toda a população indistintamente", contou a vereadora.

Publicidade

Enes Oliveira prometeu dar continuidade às obras de ampliação da rede nos bairros Monjolos e Trindade e enviar técnicos para avaliar as solicitações encaminhadas pela vereadora. Priscilla pede à população que encaminhe as reivindicações para seu gabinete na Câmara Municipal ou através de suas redes sociais digitais.

De acordo com o Instituto Trata Brasil, 81,3% da população gonçalense é abastecida de água tratada. A Cedae realizou em 2020 o assentamento de mais de 5.200 metros de rede distribuidora de água, sendo mais de 1.300 metros no bairro Antonina e outros 3.900 metros no bairro Arrastão. Além das obras realizadas pela companhia, outras ações como o Sistema de Esgotamento de Alcântara – em execução pela Secretaria Estadual de Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) – também ampliarão o atendimento da região.

Publicidade

Os números são piores no que se refere a saneamento básico: somente 33,5% da cidade possui ligação e tratamento de esgoto. O Rio Marimbondo, um dos afluentes da Baía de Guanabara, recebe os resíduos de mais de 50 mil casas do bairro Porto Novo. A cidade é considerada o oitavo pior município do país no ranking do Trata Brasil.