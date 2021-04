Apesar de haver munícipes internados em outras unidades de saúde fora de São Gonçalo, prefeito garante que cidade sempre pôde absorver toda a demanda Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 14/04/2021 19:22 | Atualizado 14/04/2021 19:45

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil divulgou nota garantindo ter capacidade para atender, em suas unidades de saúde, a todos os gonçalenses que necessitam de exames, atendimento médico e internação relacionadas à Covid-19 – tanto em Enfermaria quanto em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Nesta quarta-feira (14), o município apresenta 54% de taxa de disponibilidade dos leitos de Enfermaria e 24% de UTI.

"Desde março do ano passado, quando teve início a pandemia do novo coronavírus, a cidade nunca precisou escolher pacientes para internação nem esteve com 100% de ocupação de leitos, ou teria havido fila para internação na cidade, que também não precisou transferir nenhum paciente por falta de leitos", assegura o prefeito Capitão Nelson, dizendo que os gonçalenses internados em outras cidades o fizeram porque procuraram as outras unidades de saúde espontaneamente ou foram regulados pelo próprio Governo do Estado através do Sistema Estadual de Regulação (SER), que os encaminhou para hospitais da rede estadual ou federal, não sobrecarregando, assim, as unidades municipais das outras cidades. "Apesar de haver munícipes internados em outras unidades de saúde fora de São Gonçalo, a cidade sempre teve capacidade para absorver todos esses pacientes", reitera.

Publicidade

As unidades de Niterói absorveram 101 pacientes gonçalenses de Covid no período de um ano, uma média de oito doentes por mês, que as procuraram por meios próprios e não transferidos por unidades de São Gonçalo que não tinham vagas. Os dados estão no sistema do Ministério da Saúde, através do Tabwin. Das 458 internações em UTI em Niterói no período de um ano, 357 foram no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, no Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ary Parreiras, no Barreto, e no Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap), que é federal, não gerando custo ao cofre público municipal.

"A cidade conta com uma Central de Regulação e Monitoramento de Leitos, com funcionamento 24h, informatizada, composta por uma equipe multiprofissional, que atua regulando as solicitações das unidades de saúde municipais. O processo regulatório de pacientes de Covid-19 conta ainda com o suporte da equipe da Vigilância Epidemiológica, em parceria com a Universidade de Toronto (Canadá), que disponibiliza suporte técnico e informatização da ocupação de leitos em tempo real e dados sobre testagem em unidades municipais", conta o secretário municipal de Saúde, André Carvalho Vargas.

Publicidade

Mesmo com recursos menores para uma população de mais de um milhão de habitantes, a Prefeitura desenvolve ações de combate à pandemia como sanitizações diárias para o combate ao coronavírus em prédios públicos e ruas dos bairros, a vacinação em 11 pontos funcionando de segunda-feira a sábado, incluindo feriados, a testagem da doença em 12 locais e a aquisição de equipamentos para ampliação de leitos em dois hospitais que foram abertos apenas para o tratamento da Covid-19.

A Prefeitura de São Gonçalo adotou medidas restritivas que são válidas até o próximo dia 18 de abril. Há suspensão de funcionamento de alguns estabelecimentos e restrição de horário e capacidade de atendimento de outros. Em avaliação feita pelo Gabinete de Crise, não há necessidade de fechar todos os estabelecimentos ou estabelecer medidas mais duras no comércio, uma vez que a cidade está na fase Amarelo 2, com médio risco de contaminação.