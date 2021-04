Lecinho Bredas, presidente do Legislativo gonçalense: 'Estamos seguindo as recomendações das autoridades médicas. Por prudência, sensatez e responsabilidade, não podemos nem devemos desafiar o coronavírus' Divulgação / Paulo Pintinho

Por Irma Lasmar

Publicado 19/04/2021 20:26

SÃO GONÇALO - Diante do aumento de casos e de óbitos por Covid-19 na cidade, o vereador Lecinho Bredas (MDB), presidente da Câmara Municipal, após consultar a Comissão Especial de Concurso Público, decidiu adiar por tempo indeterminado a aplicação da prova referente ao Concurso Público nº 001-CMSG/2020, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de nível médio e superior do quadro de pessoal efetivo. O processo seletivo estava datado para começar no dia 30 de maio.

A decisão, que tem amparo jurídico na ADI 6341 (apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em 15 de abril de 2020), mantém-se consoante aos termos dos decretos recentemente assinados pelo governador do estado e pelo prefeito de São Gonçalo, contendo estratégias para resguardar a saúde coletiva, econômica e social da população diante de uma doença altamente contagiosa.

"Após avaliar o atual cenário epidemiológico do município e deparar com a enorme quantidade de candidatos inscritos para o concurso, a Comissão Especial de Concurso Público entendeu que esse momento não é favorável à aplicação da prova. Foi uma decisão técnica e consequente, norteada pela ciência. Ouvimos especialistas no assunto e estamos seguindo as recomendações das autoridades médicas. Por prudência, sensatez e responsabilidade, não podemos nem devemos desafiar o coronavírus", justificou Lecinho.

A Câmara informa que as inscrições feitas para o concurso permanecem válidas e que o cronograma com as novas datas será divulgado assim que os órgãos oficiais de controle sanitário e de saúde reavaliarem o quadro epidemiológico no município e derem sinal verde para a realização da prova.