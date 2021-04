Expressão surgida à época da Guerra do Paraguai batizou a primeira Guarda Policial da Província do Rio de Janeiro, fundada em 1835 Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 21/04/2021 19:07 | Atualizado 21/04/2021 19:08

SÃO GONÇALO - Foi aprovado por vinte votos, em sessão ordinária realizada na Câmara Municipal, o Projeto de Resolução 0011/2021, que cria a Medalha de Bravura Legislativa Treme-Terra. O nome remonta aos campos de batalha da Guerra do Paraguai: por andarem sempre em conjunto e em marcha, e por seu grande contingente, dizia-se que a terra tremia quando a tropa passava. Daí surgiu a alcunha da primeira Guarda Policial da Província do Rio de Janeiro, fundada no dia 14 de abril de 1835 e sediada na então capital Niterói. A expressão está no lema do 4º CPA: “Sobe serra, desce mar. Avante, valente, Treme-Terra!”.

Em justificativa, o autor da resolução, vereador Lecinho Bredas (MDB), ressaltou que a nova honraria é uma forma de reverenciar militares e civis que se destacam na cidade por seus atos de bravura.

De acordo com a história, Três batalhões de renome a compunham: o Batalhão Vanguardeiro, assim chamado por ir à frente nas marchas para o combate; o Batalhão Treme-Terra, conhecido por fazer o chão estremecer quando marchava e atacava; e o Batalhão Arranca-Toco, pois dizia-se, à época, uma anta de floresta, que resistia aos seus embates. "A medalha guarda para a história da cidade seus bravos heróis que arriscaram suas vidas na luta pela integridade do município e seu povo", justificou o parlamentar, que é presidente da Casa Legislativa gonçalense.