Brigadeiro de inhame é uma das receitas criativas e nutritivas da nutricionista gonçalense Divulgação / Carlos Graziani

Por Irma Lasmar

Publicado 29/04/2021 10:00

SÃO GONÇALO - A necessidade de tornar mais nutritivas as sobremesas e mais atraentes os alimentos saudáveis, principalmente para o exigente público infantil, impulsionou uma nutricionista gonçalense a usar de alta criatividade para agradar seus pacientes na hora de cortar as guloseimas prejudiciais à saúde. Foi diante do desafiador paladar restritivo de crianças e adolescentes - que exclui alimentos obrigatórios para uma dieta balanceada e saudável que Rosiane da Silva Soares criou receitas inusitadas, como o brigadeiro de inhame, que nasceu para uma feira da escola do próprio filho. Os coleguinhas dele também adoraram.

O doce que se tornou o carro-chefe das pesquisas da profissional, entre outros ingredientes, leva chocolate meio amargo, que contém potássio, zinco e selênio - este último, um importante antioxidante, além de auxiliar no controle da pressão arterial e manter níveis satisfatórios de glicose. Outros benefícios são o bem-estar, a estabilização da glicose e do colesterol e o controle da pressão arterial. O inhame reforça o sistema imunológico e contribui de forma positiva para o sistema respiratório. Mas, na sua ausência, pode ser substituído pela beterraba, que é rica em ferro, o que ajuda na regeneração do sangue, aumentando o nível de hemoglobina, e ainda auxilia no crescimento dos cabelos e na manutenção da saúde cerebral, retardando a falta de memória.

Rosiane também criou um bolo de cenoura feito com aveia, que agrada todos os públicos. Ela disponibiliza duas receitas aos leitores de O DIA, que podem ser conferidas ao final desta matéria. "A ideia de modificar as receitas originais partiu da necessidade de uma alimentação mais saudável e nutritiva sem abrir mão do tão desejado docinho, principalmente junto ao público infantil, que tem dificuldade de aceitar determinados alimentos", diz a profissional, que é formada em Nutrição pela UFF e pós-graduada em Vigilância Sanitária. Com 16 anos de profissão, a moradora do bairro Trindade já atuou em várias empresas e durante a pandemia vem atendendo remotamente seus pacientes. Seu trabalho pode ser conferido no Instagram @nutrirosianesoares.

Rosiane da Silva Soares criou doces inusitados que alimentam e dão prazer, principalmente ao paladar exigente dos jovens Divulgação / Carlos Graziani

Cupcake de beterraba com cobertura de chocolate



2 beterrabas médias picadas

1/2 xícara de óleo de coco

1 ovo

6 colheres de sopa de açúcar mascavo

1 1/2 xícara de farinha de arroz

1 colher de fermento em pó



Bater no liquidificador as beterrabas, o óleo, o ovo e o açúcar, depois misturar a farinha e o fermento.

Colocar a massa em forminhas e colocar no forno pré-aquecido a 180 graus.



Cobertura de chocolate



160g de chocolate amargo (barra padrão)

200g de creme de leite



Derreter a barra de chocolate em banho-maria ou micro-ondas, depois ir misturando o creme de leite aos poucos.



Colocar a cobertura somente nos cupcakes assados.

Biscoitinhos de banana com aveia



2 bananas maduras

1 xícara de chá de aveia em flocos

100g de lâminas de amêndoas

1 colher de café de baunilha

1 colher de café de mel



Amassar as bananas com o garfo e misturar os demais ingredientes. Se achar que a massa está muito mole, acrescentar um pouco mais de aveia. Colocar colheradas da massa em forma untada e levar aos forno até ficar douradinho por cima.

Brigadeiro de inhame



2 inhames médios cozidos

150g de chocolate meio amargo

2 colheres de sopa de chocolate em pó 50%

4 colheres de sopa de açúcar mascavo ou demerara

2 colheres de sopa de óleo de coco

100g de barra de chocolate ralada ou em granulado para enrolar



Modo de fazer: cozinhar os inhames somente em água; depois de cozidos, escorrer bem e amassar. Misturar todos os ingredientes e levar ao fogo até soltar do fundo da panela, no ponto de brigadeiro. Colocar na geladeira para esfriar por pelo menos 3h. Depois, é só enrolar e saborear.