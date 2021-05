Secretaria de Habitação começa processo de solicitação de documentos a interessados na aquisição de uma das unidades populares Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 04/05/2021 12:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Habitação começou a convocar as famílias interessadas na aquisição de uma das 500 unidades disponíveis nos empreendimentos habitacionais Campo Belo 1 e 2, do programa Casa Verde e Amarela, no bairro de Marambaia. O objetivo, neste momento, é recolher a documentação para análise da Caixa Econômica Federal.

“Com a convocação até o dia 26, vamos conseguir atender a todos os beneficiados, de forma segura e dando toda a atenção e informação neste momento tão importante que é a concretização do sonho da casa própria. Pedimos que as pessoas venham no dia agendado, evitando aglomerações”, disse a secretária da pasta, Mariana Mendes Nogueira.

