Por Irma Lasmar

Publicado 13/05/2021 22:53

SÃO GONÇALO - O projeto Fênix Robots, elaborado por alunos da Escola Firjan Sesi São Gonçalo, venceu a etapa estadual do Torneio Sesi de Robótica First Lego League (FLL) e foi classificado para a disputa em nível nacional, no dia 26 de junho, para a qual foram selecionadas cinco equipes – três fluminenses e duas paulistas. Devido à pandemia, 34 equipes, entre crianças e jovens de nove a 16 anos, toparam o desafio de participar do concurso no inédito formato on-line.

A temporada Replay 2020/2021, que faz parte do calendário do SESI Nacional, teve como pergunta-desafio: O que fazer para tornar as pessoas mais ativas na região onde vivem, seja no campo, na cidade ou em qualquer outro lugar? O público pôde acompanhar a abertura e a premiação do Torneio FLL ao vivo no YouTube da Firjan Sesi e no site da Escola Firjan Sesi. As cerimônias foram transmitidas diretamente da Casa Firjan.

As demais equipes finalistas são: TechnoZacca - Colégio Santo Antônio Maria Zaccaria, Rio de Janeiro; Lego Masters - Associação Beneficente Comunitária Olhar de Laura, São Paulo; FrancoDroid - Liceu Franco Brasileiro – Rio de Janeiro; e Star Bots Votu - Lar Frei Arnaldo, Votuporanga – SP. Além dos três prêmios principais, chamados de Champion’s Award, as equipes concorreram nas categorias: Projeto de Inovação, Core Values, Design do Robô, Desempenho do Robô e, a partir desta temporada, Prêmio do Técnico.