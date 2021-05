Com mais recursos financeiros disponíveis, o município terá meios para agir de forma integrada com o Governo do Estado no combate à criminalidade e em ações preventivas quanto à violência urbana Divulgação / Lucas Alvarenga

Por Irma Lasmar

Publicado 19/05/2021 12:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Ordem Pública já começa a articular os próximos passos no combate à criminalidade no município, após a aprovação - com ampla maioria dos votos - da mensagem do Executivo sobre a criação do Fundo Municipal de Segurança Pública (Fumesp) e do Conselho Municipal de Segurança Pública (Comesp). Fiscalizado pelo Comesp, o Fumesp vai possibilitar apoio financeiro a programas e ações voltadas à segurança pública local. São Gonçalo poderá captar recursos diretos do Governo Federal por meio do Sistema Único de Segurança Pública (Susp). E a iniciativa privada poderá contribuir com doações espontâneas.

Composto por membros do Executivo, Judiciário, Ministério Público e entidades sociais relacionadas à segurança pública, o conselho acompanhará a aplicação dos recursos e contribuirá com a Secretaria de Ordem Pública no desenvolvimento de ações para combate à violência. Com mais recursos financeiros disponíveis, o município poderá agir de forma integrada com o Governo do Estado no combate à criminalidade e também em ações preventivas em relação ao crescimento da violência na cidade, não dependendo apenas do orçamento público. Todos os investimentos só poderão ser utilizados exclusivamente na segurança pública.

“Com a criação do fundo, não seremos dependentes unicamente do orçamento público. Os empresários da cidade também poderão contribuir, permitindo que o município aumente os investimentos na compra de equipamentos e capacitação. Vamos ampliar o combate à violência, dando mais dignidade à população”, destacou o prefeito Capitão Nelson.



O Secretário de Ordem Pública afirmou que em breve apresentará os planos de combate à criminalidade à iniciativa privada. “A ideia inicial é realizar um chamamento dos empresários do município para fazer uma apresentação dos nossos projetos: investimentos na Guarda Municipal, capacitação do efetivo municipal, ampliação do programa Segurança Presente e aquisição de equipamentos. Com o fundo nós abrimos um leque de opções para que o município esteja mais bem equipado e preparado para efetivar a redução nos índices de criminalidade”, comentou.