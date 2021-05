Obra, escrita por 30 autoras fluminenses, incentiva a leitura e a imaginação das leitoras ávidas por narrativas quentes e de boa qualidade Reprodução

Por Irma Lasmar

Publicado 20/05/2021 18:00 | Atualizado 20/05/2021 18:09

SÃO GONÇALO - Prometendo uma avalanche de emoções que inclui desejo, prazer, luxúria e muito calor, será lançada no próximo dia 30 a antologia Hot Tô Dentro - Volume 1, uma coletânea de contos para leitores maiores de 18 anos que integra o movimento #hottodentro criado em fevereiro. Tudo começou quando uma postagem viralizou no Facebook desmerecendo o gênero literário hot, ao afirmar que se trata de um "desserviço" para a sociedade e má influência às leitoras ao criar situações utópicas que frustram as mulheres. A resposta à crítica publicada na rede social veio em forma de uma literatura com muito sexo, cultura e amor.

O livro, que ficará disponível em E-book Kindle, conta com a participação de escritoras renomadas no meio hot, que se uniram neste projeto, como Erika Gomes, Dani Moreno, Roberta de Souza, MG Araújo, Deia Klein, Amanda Monteiro, Barbara Nogueira, Cátia Serafim, Edith Teófilo, Josi Nascimento, P.F. Gomez, Thaisa Lima e IC Góes. A primeira ação do grupo foi disponibilizar por dois dias seguidos uma avalanche de e-books gratuitos em comemoração ao Dia da Mulher, incentivando a leitura e a imaginação das leitoras ávidas por narrativas quentes e de boa qualidade. Na ocasião participaram mais de 30 escritoras e foram disponibilizados mais de 40 obras entre romances, dramas, comédias e contos curtos. Ao todo, foram baixados mais de 30 mil títulos nestes dois dias de movimento.

O movimento hoje conta com o Instagram literário @hottodentro, focado no gênero, e um recém-criado grupo no Facebook. “Se a mente feminina é inquieta por natureza, a de uma autora alcança outros níveis. Agora, a mente de uma mulher com seu prazer em dia vai muito além. Prepare-se, pois faremos seu corpo entrar em combustão”, garante Erika Gomes, idealizadora do projeto Hot Tô Dentro.