Capitão Nelson e Felipe Peixoto no gabinete da Prefeitura gonçalense Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 24/05/2021 14:50 | Atualizado 24/05/2021 14:53

SÃO GONÇALO - O prefeito Capitão Nelson recebeu a visita do deputado estadual Felipe Peixoto, que vem articulando junto ao governo municipal algumas pautas, entre elas a necessidade de modernização da 75ª Delegacia de Polícia (DP), localizada em Rio do Ouro, que funciona há mais de 12 anos sem obras de manutenção, e também sua transformação em Delegacia Legal a partir da informatização de seu sistema, como já ocorreu em outras delegacias da região metropolitana fluminense. Nelson sinalizou para a possibilidade de disponibilizar uma área para construção de uma nova sede para a 75ª DP no Arsenal. Felipe, por sua vez, colocou seu mandato à disposição para ajudar nesse processo.

"Falei também sobre a necessidade de recuperação da RJ 104 e comuniquei minha intenção de articular a construção dos terminais ao longo da rodovia, assim como a construção de uma passarela no cruzamento da RJ 104 com a RJ 100, na altura de Maria Paula, divisa entre São Gonçalo e Niterói. São assuntos que considero fundamentais para a melhoria da qualidade de vida e segurança da população", detalhou o deputado.

Publicidade

O prefeito assentiu: "São Gonçalo tem uma importante localização dentro do estado e toda ajuda é bem vinda para melhorar a vida da nossa gente, das pessoas que passam diariamente pelo nosso município. Na visita do deputado estadual Felipe Peixoto, que nasceu e cresceu na nossa vizinha Niterói e tão bem conhece a região, debatemos assuntos fundamentais à vida da população".